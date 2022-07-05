我喜欢跑步，每次跑完之后，大汗淋漓的感觉，很爽很通透。不过，我没有把这种感觉分享给别人的冲动。

在社交媒体上，经常能看到一些人分享自己的运动场景和感悟。或是在健身房，对镜自拍；或是在游泳池，欢乐戏水；或是在跑步机上，挥汗如雨；或是在山顶之上，与云为伴……

把这种热气腾腾的运动场面晒出来，确实很好，一方面可以和朋友分享自己的运动乐趣，一方面也会感染不爱运动的朋友，起而行之。久而久之，大家都这么做，就会在越来越广泛的范围里，形成运动锻炼的热潮。这样的氛围，肯定比宅家刷手机、躺平睡大觉，要健康得多。

当然，不可否认，有些分享背后可能只是分享而已。有的人将一些摆拍的运动场景分享出来，营造自己“爱运动”“健康生活”的人设，而运动则成了点缀品、加分项、背景墙。分享成了“我运动”的替代品。其实，这是一种“假装运动”。以至于有网友打趣：如果说直播的尽头是带货，那锻炼的尽头就是分享了。

在这种思路的支配下，购买的运动器材，成了家里占地儿的累赘；置办的运动装备，成了“戏院的演出服装”；至于那些健身卡、会员证，也成了“假装运动”的遮羞布，或曰妥妥的智商税。

有个笑话说，家里如果要买跑步机，一定要买带有长扶手的那种。为什么呢？这样的话，将来晾衣服就很方便了。言下之意就是，很多人坚持不了经常跑步，只是为了让自己觉得自己要长期运动了。

明明是“假装运动”，却要大张旗鼓地分享出来，这背后体现出的，其实是对健康生活方式的认可和向往。随着社会发展、生活水平提升，追求健康的生活方式、合理的饮食搭配，保持适度的运动频率，改善自己的身体素质，成为越来越多人的共识和选择。所谓“有什么别有病”，谁愿意成天以病恹恹的形象公之于众？

毫无疑问，坚持运动需要很大的毅力和强大的自律。运动的结果往往是美好的，但过程肯定是枯燥的。就跟学习、工作一样，要想摘取某个领域的桂冠，不付出汗水，不长期坚持，肯定不行。

每个人都是自己健康的第一责任人，身体是革命的本钱，健康是人生的财富。把运动融入日常生活，让健身成为一种习惯，推动全民健身和全民健康深度融合，我们就能让美好生活更加幸福、让健康中国充满活力。

总之，必须克服“假装运动”的想法，真正形成坚持运动的生活节律，才能让自己的运动分享“货真价实”，而非自欺欺人。如此一来，再晒运动照片、健身视频时，笑容是不是会更自信了？