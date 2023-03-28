直播预告：走进血管外科 深入了解它

血管外科是外科学的一个分支学科，主要针对除脑血管、心脏血管以外的外周血管疾病的预防、诊断和治疗，是一门新兴且发展迅猛的学科。我国不同区域血管外科专业发展并不均衡，只有少数大城市综合性医院设有独立的血管外科。血管外科主要涉及哪些疾病领域？包括哪些常见病？患病后有哪些治疗手段？

3月29日15:00，人民好医生首期血管外科专科服务计划健康科普系列直播将邀请中国医师协会血管外科医师分会会长、首都医科大学附属北京安贞医院血管外科主任陈忠做客演播室，为大家讲解血管外科的常见病及治疗方法。

专家介绍：

陈忠，首都医科大学附属北京安贞医院血管外科主任、主任医师、博士生导师。兼任中国医师协会血管外科医师分会会长、中华医学会外科学分会血管外科学组组长等多个学术组织主任委员。

擅长：各种血管外科疾病的诊断、开放手术治疗与腔内治疗，在血管腔内技术和开放手术相结合，治疗血管疾病方面有较高造诣。

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