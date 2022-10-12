“血管素”有望成血管疾病治疗靶点

近日，陆军军医大学陆军特色医学中心（大坪医院）心内科曾春雨、吴庚泽教授团队成功寻找到血管内一个全新蛋白，并将其命名为“血管素”，并证实“血管素”能够通过“转录本—蛋白质双重作用”导致血管重构。该研究成果于近日在线发表在国际顶级心血管疾病基础研究期刊《循环研究》上。

血管重构及血管平滑肌细胞表型转换是动脉粥样硬化等血管疾病的主要病理过程，不仅可以导致高血压、冠心病、脑卒中，也是支架植入术后血管再狭窄的重要原因。尽管心血管、脑血管、内分泌、肿瘤等众多学科的科研工作者数十年攻关，但血管重构的面纱仍未完全揭开，严重影响了相关疾病的防治工作。

曾春雨、吴庚泽团队常年致力于高血压血管重构相关研究，在检测高血压大鼠主动脉基因表达时发现了一段在高血压重构的血管中表达量显著升高的长链非编码RNA（lncRNA）。通过临床标本、基因编辑动物和细胞水平的系列研究，该团队发现该lncRNA能够使血管平滑肌细胞功能发生改变，由健康的“收缩型”转变为不健康的“增殖型”。非编码RNA指不编码蛋白质的RNA。该团队发现的这一lncRNA或许具有编码蛋白质的能力。

通过严谨求证，该团队在国际上首次寻找到了“血管素”这一全新蛋白，并且证明了“血管素”可以和它的母本lncRNA协同作用，加重血管重构，加速高血压、冠心病、脑卒中等疾病的进展。该团队使用一系列方法在小鼠体内敲除“血管素”和它的母本lncRNA后，惊喜地发现小鼠的血管重构得到了有效抑制，血管增厚明显减轻，血管弹性恢复。

曾春雨表示，团队发现并命名的全新蛋白“血管素”有望成为治疗血管重构相关疾病的全新治疗靶点。