国家医保局：单颗常规种植牙医疗服务总价不超4500元

人民网北京9月9日电 （记者乔业琼）近日，国家医保局发布《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》（以下简称《通知》），要求开展全面覆盖公立和民营医疗机构的口腔种植价格专项治理工作。

随着生活水平的提高和人口老龄化程度的加深，我国种植牙需求连续呈现两位数的高速增长，同时该领域收费不规范、费用负担重等问题也日益成为民生痛点之一，群众对口腔种植“天价收费”、宣传虚假补贴、用低价广告欺骗患者、用“好处费”“介绍费”买卖客源等问题反映强烈。

据悉，医疗服务部分的费用占种植牙整体费用比重较高，根据国家医保局近期全国范围内登记调查的初步结果显示，以各省份公立医疗机构单颗常规种植为例，医疗服务部分的平均费用超过6000元，一些省市费用超过9000元，已经成为种牙贵的重要原因之一。

医疗服务费用偏高的原因多样，既有项目设置不合理，过度分解，也有定价过高、巧立名目乱收费等。从前期征求意见看，多数意见认为应当在规范收费时引导全流程费用回归合理区间，部分意见认为应当考虑技术劳务价值、技术水平、风险程度以及资源稀缺性。

国家医保局综合群众、医疗机构、专业人士等各方意见，最终将三级公立医院种植牙医疗服务部分的价格调控目标确定为4500元。对于符合特定条件的地区或医疗机构，《通知》也明确了允许适当放宽的条件。

具体来说，目前三级公立医疗机构完成全流程种植，医疗服务价格整体普遍高于4500元每颗的地区，应采取针对性措施，导入至整体不超过4500元每颗的新区间，三级以下公立医疗机构的调控目标参照当地医疗服务分级定价的政策相应递减。鼓励有条件的地区在调控目标范围内进一步采取谈判协商、成本监审等措施降价，进一步扩大调控效果惠及群众。当前医疗服务价格整体已普遍低于4500元每颗的地区，鼓励维持现行低价。

调控目标考虑地区差异性，不是一刀切的单一标准。允许经济发达、人力等成本高的地区根据本地实际放宽医疗服务价格调控目标，放宽比例不超过20%；鼓励地方对于口腔种植成功率高等特定情形的医疗机构，探索定向宽松的口腔种植医疗服务价格整体调控政策。

此外，《通知》还要求，对种植牙耗材以集中采购为主要抓手，竞争形成透明合理的价格。其中，种植体作为标准化生产、跨地区供应的工业制成品，参考冠脉支架、人工关节等高值医用耗材集采的经验，实行四川省牵头、各省份全部参与的联盟集中带量采购，要求提供口腔种植服务的公立医疗机构全部参加，动员民营医疗机构积极参加，以量换价。种植牙牙冠加工制作的个性化要求高，与临床使用端互动紧密，现阶段以探索竞价挂网为主，由四川省先行先试，形成牙冠价格的参照系，其他省份做好价格联动，以点带面，促进牙冠价格阳光透明。