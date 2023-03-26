4月20日起北京种植牙费用将大幅降低

新华社北京3月26日电（记者陈旭）北京市医疗保障局会同市卫生健康委、市人力社保局近日出台《关于开展全市口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理工作的通知》，将于4月20日起同步实施口腔种植医疗服务收费、种植体集中带量采购、牙冠限价挂网“三位一体”综合治理。届时，口腔种植类医疗服务项目、种植体及牙冠价格将大幅降低。

北京市医保局有关人员26日介绍，口腔种植的整体费用主要由医疗服务和医用耗材两部分组成。此次共整合规范了15个口腔种植相关医疗服务项目，价格水平较调整前平均下降72%，将显著减轻群众医疗服务费用负担。

除降低项目价格外，同步对“单颗常规种植牙”医疗服务总费用进行调控，区分不同等级、不同属地医疗机构以及国家口腔医学中心等情况分别设立了4档调控目标，具体为：北京全市二级及以下公立医疗机构4300元，非城六区三级公立医疗机构4500元，城六区三级公立医疗机构5000元，国家口腔医学中心（北京大学口腔医院）5450元。

据介绍，北京全市医保定点医疗机构，无论公立还是民营机构，均按照上述政策执行。非医保定点的民营医疗机构可参照上述政策确定本机构具体调控目标，并对社会公开。

为进一步降低口腔种植耗材价格，国家医保局统一组织了口腔种植体集中带量采购，大幅降低种植体价格，平均降幅55%。比如集采前价格较高的士卓曼、登士柏、诺保科种植体系统从原采购中位价5000元左右降至1850元左右，市场需求量大的奥齿泰、登腾种植体系统从原采购中位价1500元左右降至770元左右，目前北京市正在开展种植体中选结果落地工作。

据介绍，北京市也将对种植牙过程中配套使用的牙冠耗材开展限价挂网，进一步降低牙冠产品价格。为确保群众享受到全流程降价成果，上述耗材集采结果将与医疗服务价格政策同步执行。