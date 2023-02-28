细胞治疗心衰规模最大试验结果公布

科技日报北京2月27日电 （记者张梦然）美国得克萨斯心脏研究所的科学家27日宣布了迄今最大的心力衰竭患者的细胞治疗试验结果。该疗法针对因射血分数低导致的慢性心衰，通过提高心脏泵血能力和降低心脏病发作或中风风险而使患者受益。对于接受治疗的患者，其在减少心血管死亡方面效果明显。研究结果发表在《美国心脏病学会杂志》上。

这项具有里程碑意义的临床试验研究表明，由Mesoblast公司开发的一种称为间充质前体细胞（MPC）的特殊免疫调节细胞，首次展现出解决心力衰竭的潜力。MPC被认为具有良好的抗炎、促血管生成和促进愈合作用。如此试验细胞是从健康成年供体的骨髓中获得的。参与试验的患者同时接受了常规治疗，这表明细胞疗法与最先进的心力衰竭药物具有协同作用。

此项Ⅲ期试验，在51个地点对565名慢性心力衰竭患者进行了研究。在平均30个月的随访中，MPC治疗将心脏病发作或中风的发生率降低了58%，而在具有高水平炎症血液标志物的患者中，益处上升到75%。

最新研究结果揭示了细胞疗法的机制，其通过减少炎症、增加微血管流动和增强心肌来发挥作用。在心脏局部，MPC可保护心肌细胞免于死亡，并改善血液流动和能量。在全身的大血管中，MPC减少了斑块的不稳定性，这是导致心脏病发作和中风的原因。这些细胞也具有全身免疫调节和抗炎作用。

研究人员表示，最新结果有助于识别那些风险最大且最有可能从MPC治疗中受益的心衰患者，其作为一项开创性试验，也为最终将细胞疗法添加到人类疾病治疗库中奠定了基础。

【总编辑圈点】

心脏就像一个泵，将血液泵向全身血管。发生心力衰竭时，这个最重要的泵排出的血液，不再能完全满足人机体的需要，从而引发一系列问题，给患者带来痛苦。本文介绍的研究表明，一种特殊的免疫调节细胞MPC或许能够帮助改善心力衰竭问题。实验已经进行到第三阶段，受试者达到565名。结果表明，细胞疗法从三个方面发挥了作用——减少炎症、增加微血管流动以及增强心肌。目前心衰治疗以改善患者症状为主，未来这种细胞疗法能和药物协同，让患者充分获益。