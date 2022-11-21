急性新冠肺炎新生物标记物现身

瑞典卡罗林斯卡学院研究人员在最新一期《免疫学前沿》杂志上发表论文指出，急性新冠病毒感染患者血液中细胞因子白细胞介素26（IL-26）的水平升高，且高IL-26水平与炎症反应程度加大相关，这意味着症状更严重。这些发现表明，IL-26是新冠肺炎重症的潜在生物标记物。

接种新冠疫苗已被证明能有效降低新冠肺炎重症患者的数量，但随着病毒新变体不断出现，疫苗接种人数不足且人体免疫力下降，科学家开始寻找更有效的新冠肺炎疗法。

最新研究主要作者、环境医学研究所博士后爱德华多·卡德尼亚斯说：“我们需要更好地了解潜在的免疫机制，以便找到更好的治疗方法，此外还需要改进新冠肺炎患者的诊断效率。”该研究另一作者安德斯·林德表示：“我们已经知道，细胞因子IL-26参与动员免疫细胞，以对抗肺部细菌感染以及人类慢性呼吸道疾病。更重要的是，IL-26具有抗病毒和抗菌作用。”

为研究该分子在新冠病毒感染中所扮演的“角色”，研究团队招募了49名新冠肺炎住院患者，其中44名重症患者，需要吸氧治疗，同期还招募了27名健康人作为对照组，并测量了所有参与者血液中IL-26蛋白和其他炎症化合物的水平。

卡德尼亚斯说：“我们的研究首次表明，新冠肺炎患者血液中细胞因子IL-26的水平远远高于健康对照组。这种增加与所谓的细胞因子风暴有关，这是一种过度而危险的炎症反应，预示着新冠肺炎重症。最新发现为我们提供了一个潜在的新冠肺炎重症的生物标记物，而且，鉴于IL-26具有抗病毒作用，我们可能还确定了一个新的治疗靶点。”

不过研究团队也表示，尽管最新研究结果很有希望，但尚属初步研究，他们正在开展更大规模研究，以获取更多信息，如IL-26的水平是否能反映新冠肺炎的严重程度。