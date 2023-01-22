紫外线美甲灯或有损人体细胞

据近日发表在《自然·通讯》上的一项研究显示，用于固化凝胶美甲的紫外线指甲油干燥设备可能比以前认为的更能引起公众健康问题。美国加州大学圣迭戈分校研究人员研究了这些紫外线发光设备，发现它们的使用会导致细胞死亡和人类细胞发生致癌突变。

这种设备是美甲沙龙中常见的装置，通常使用特定的紫外线光谱(340—395纳米)来固化凝胶美甲中使用的化学物质。研究已证实，日光浴床使用的紫外线光谱(280—400纳米)是致癌的，但用于指甲烘干机的光谱此前还未得到深入研究。

此次，研究人员使用3种不同的细胞系——成人表皮角质形成细胞、人包皮成纤维细胞和小鼠胚胎成纤维细胞，结果发现，仅使用一次这种紫外线发射设备20分钟，就会导致20%到30%的暴露细胞死亡，而连续3次20分钟使用会导致65%到70%的暴露细胞死亡。暴露在紫外线下还会导致剩余细胞的线粒体和DNA损伤，并导致突变，其模式可在人类皮肤癌中观察到。

总之，在这两种情况下都观察到细胞死亡、损伤和DNA突变，细胞中的活性氧分子(已知会导致DNA损伤和突变)升高以及细胞中线粒体功能障碍。基因组分析显示，受照射细胞中的体细胞突变水平更高，这种突变模式普遍存在于黑色素瘤患者中。研究人员警告说，长期使用这些指甲油烘干机或对人体细胞是有害的。(实习记者张佳欣)