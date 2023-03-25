2023世界食品创新奖揭晓 ，伊利全场揽获17项大奖

英国当地时间3月20日，2023世界食品创新奖(World Food Innovation Awards)获奖名单在IFE国际食品与饮料展览会上揭晓。凭借在创新领域的优秀表现，伊利集团及旗下控股公司澳优乳业，全场揽获17项大奖，包括1项世界食品创新奖、13项提名奖、3项推荐奖，获奖数量领跑全球行业，并摘得中国企业世界食品创新奖。

对于本次奖项，主办方表示：“世界食品创新奖旨在表彰全球最为优秀的创新者和先行者，今年的奖项竞争异常激烈，参赛企业的创新产品和创新形式也更加多样。我们感谢所有为创新付出努力的企业，它们共同拓展了行业发展的边界。”

世界食品创新奖由全球权威行业媒体FoodBev Media和IFE国际食品和饮料展览会联合主办，被誉为“全球食品行业年度创新风向标”。本届奖项评选，共有来自全球的143个作品入围决赛，数量接近往年的2倍，竞争尤为激烈。在提名阶段，伊利就以9大类别17项提名率先领跑，备受行业关注。

经过专家评委的严格评审，伊利金典无印刷无油墨环保包装荣获世界食品创新奖——最佳包装设计创新奖，成功摘得中国企业世界食品创新奖。金典环保包装，采用纯白瓶身，没有传统包装的油墨印刷，激光打印产品名称及生产日期信息;采用FSC认证绿色环保包材，瓶盖部分原料来自甘蔗;外箱采用回收奶盒制作工艺，使用环保纸提手，每10万个外箱可减少约260千克塑料。

伊利斩获多项世界食品创新奖背后，源自产品在全球范围内的创新性与品质领先。获得“匠心产品”推荐奖的金典活性乳铁蛋白有机纯牛奶，应用创新性的先进技术保持乳铁蛋白原生活性特征，以更多活性乳铁蛋白帮助提升人体自护力，是全球首款常温活性乳铁蛋白有机纯牛奶。在“食品创新”“乳制品创新”类别荣获2项提名奖的安慕希有汽儿酸奶，是行业首款常温气泡酸奶，创新酸奶充气工艺，为酸奶带来融合气泡饮品的独特体验。荣获“匠心产品”“乳制品创新”2项提名奖的QQ星原生DHA纯牛奶，以专利技术科学饲养奶牛，奶牛产奶自带DHA，为儿童带来更多专属营养。

获得“冰鲜/冷冻产品创新”提名奖的须尽欢芝士乳酪味冰淇淋，在配方中添加膳食纤维，是中国绿色联盟低GI食品认证的低GI冰淇淋产品。QQ星原生活性乳铁蛋白纯牛奶在“技术创新”“儿童/婴儿产品创新”“匠心产品”类别荣获3项提名奖;舒化控糖牛奶在“技术创新”“乳制品创新”类别荣获2项提名奖;畅意100%乳酸菌饮品荣获“饮品创新”提名奖;安慕希虎起中国范春节营销活动、安慕希公益环保活动、安慕希地域限定助力乡村振兴荣获“市场营销创新”推荐奖和提名奖。

伊利旗下澳优乳业也有不俗表现，佳贝艾特营嘉滢心配方羊奶粉获得“乳制品创新”提名奖，将植物甾醇脂、叶酸、牛磺酸以及锌等元素进行科学配比，更好呵护中老年人群心脑血管健康。

伊利旗下液奶、奶粉、冷饮、酸奶均有产品获奖，多个品类全面开花，体现出作为健康食品企业全面均衡的综合实力。

持续不断的创新成果，来自于伊利集合全球产业链倾力打造的“全球智慧链”。伊利通过汇聚全球创新、人才等资源，搭建了覆盖亚洲、欧洲、大洋洲和美洲等多个地区的全球创新网络，在全球建设15个研发创新中心，深耕营养健康、产品研发、食品安全、母乳研究等重要领域，为开发满足全人群、全生命周期、全消费场景的健康产品奠定坚实基础。

本次伊利揽获多项世界食品创新奖，并摘得中国企业世界食品创新奖，展现了伊利在全球范围内的创新实力。未来，以创新为驱动力，伊利将持续打造更多创新产品，汇聚全球合作伙伴力量，不断拓展行业发展边界，朝着“全球乳业第一、健康食品五强”的战略目标加速迈进。