报告：2022年国人每晚平均睡眠7.40小时，整体睡眠状况有所改善

《中国睡眠研究报告2023》(以下简称“报告”)17日在北京发布。报告基于2022年中国社会心态调查数据库，研究分析了2022年民众的睡眠状况。报告显示，2022年，中国民众每晚平均睡眠时长为7.40小时，整体睡眠状况有所改善。

报告指出，2022年，中国民众每晚平均睡眠时长为7.40小时，近半数民众每晚平均睡眠时长不足8小时(47.55%)，16.79%的民众每晚平均睡眠时长不足7小时，民众睡眠时长依然有待增加。

报告构建了中国睡眠指数来分析中国居民的睡眠状况，主要从睡眠质量、睡眠环境以及睡眠信念和行为三个维度进行测量。报告显示，2022年，中国居民的睡眠指数得分为67.77分(百分制)，较2021年增加了2.99分，且三个一级指标得分也较2021年均有所增加。其中，睡眠质量指标得分最高(74.22分)，其次是睡眠环境指标(70.96分)，睡眠信念和行为指标得分最低(56.55分)。相比2021年，按指标得分增加幅度排序依次是睡眠质量指标(得分增加了2.71分)、睡眠环境指标(得分增加了2.42分)、睡眠信念和行为指标(得分增加了1.82分)。

报告认为，2022年，中国居民的睡眠状况略好于2021年，但仍然存在许多睡眠问题：早睡的人睡得更早了，而晚睡的人睡得更晚了，工作和睡眠之间的界限更加模糊，加剧了人与人之间在睡觉时间、睡眠时长以及睡眠质量上的差异，从而导致睡眠和健康不平等，这必须引起足够重视。如何在保证经济发展的同时，持续改善居民的睡眠质量，促进经济发展与睡眠之间的良性互动，将是未来需要思考和重视的议题。

报告由喜临门睡眠研究院主编、中国社会科学院社会学研究所社会心理学研究中心和知萌咨询机构研创，社会科学文献出版社出版。(记者 李京泽)