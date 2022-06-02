伊利花式助力世界牛奶日

6月1日，“世界牛奶日”如约而至。今年，伊利与中国乳制品工业协会共同推出世界牛奶日系列主题公益活动；通过直播形式推出“乳品知识大讲堂”，行业专家聚焦消费者热议话题在线答疑解惑；发起“青年眼中的世界牛奶日”短视频征集活动，来自100余所高校的大学生创作近千份可视化作品，于社交平台掀起“为牛奶庆生”热潮；2022年“参观伊利”IP也全新升级为品质体验月，将“云游”探秘伊利全国33家标杆工厂，与消费者一同开启“了不起的品质之旅”。

自2000年联合国粮农组织将每年6月1日定为“世界牛奶日”以来，这个牛奶的专属节日走到了第23个年头。每年世界牛奶日与全国乳品营养周期间，相关机构协会及乳制品企业都会举办丰富多彩的活动，向公众宣传奶及乳制品营养知识和对健康的重要性。伊利集团多年来一直致力于乳品营养知识科普宣传，引领行业为世界牛奶日科普传播添彩。

为持续普及世界牛奶日、提倡健康生活方式，5月4日起，伊利集团与中国乳制品工业协会共同发起“青年眼中的世界牛奶日”短视频征集活动。五四青年节和世界牛奶日的碰撞，迅速吸引大学生群体目光，短短两天内活动微博话题阅读量超过3000万。

随着征集热度持续升温，活动吸引来自武汉大学、中国传媒大学等全国100余所高校大学生的踊跃参与，创作包括漫画视频、微电影、情绪短片、海报等在内的近千份可视化作品，分享了对牛奶和乳制品的认识、饮奶习惯、饮奶对生活的改变体会等内容。

来自大连外国语大学的张陈辰制作了漫画视频，将“空腹能不能喝牛奶”“牛奶能否替代水饮用”等小知识，通过漫画人物形象娓娓道来；中国传媒大学的高子涵分享了自己用伊利臻浓牛奶制作牛奶蒸饭和营养早餐粥的方法，不仅吃出了花样，更吃出了健康；北京信息科技大学的胡珺山讲述他第一次化身“大白”的故事，在参加社区疫情防控志愿服务工作过程中，他每天早上都收到“爱心牛奶”，开启元气满满的一天。

“透过征集来的大学生原创视频，我们能够看到一杯牛奶背后多姿多彩的故事，同时也发现伊利正成为众多年轻人心目中的陪伴者、见证者、治愈者。”伊利集团执行总裁刘春喜表示，大学生们用才华与创意让更多人知道了世界牛奶日，促成更多人养成科学饮奶习惯，而陪伴他们的伊利，也始终坚守品质初心，用高品质产品助力更多人成长、追梦。

随着民众对营养健康、提高免疫力的关注度大幅提高，乳制品消费需求也在逐步上升。但是，当前大多数公众对乳制品的定位仍是“营养品”，对“乳制品是每日膳食必需品”的概念尚未形成普遍共识。

为了让大众了解乳及乳制品相关知识，提高人们对乳制品的科学认知水平，中国乳制品工业协会、国际乳品联合会中国国家委员会联合新华网、伊利集团发起2022世界牛奶日·全国乳品营养周科普宣传活动，在“世界牛奶日”正式启动。中国乳制品工业协会原理事长、国际乳品联合会中国国家委员会名誉主席宋昆冈，中国疾控中心营养与健康所所长丁钢强等专家，在线上直播活动中开展乳制品知识大讲堂，为消费者解读乳制品营养价值、乳制品在平衡膳食中的作用等问题。

在专家互动问答环节，两位专家详细讲解了公众热议的牛奶相关问题。有网友提问：为什么牛奶中的蛋白是优质蛋白？对此宋昆冈回答，牛奶的蛋白质中包括了人体所有必需的氨基酸，氨基酸组成非常适合身体发育。而且牛奶的蛋白质消化率可达到98%到100%，容易被人体消化吸收，所以说喝牛奶的目的就是摄入优质蛋白。

关于牛奶是否可以补钙的问题，丁钢强表示，牛奶的营养物质比较丰富，其中的营养物质比较适合人体消化吸收，尤其儿童在生长发育过程当中需要很优质的蛋白质，而牛奶恰恰含有优质蛋白质。“根据调查，中国人的钙摄入量只有推荐量的50%，牛奶中的钙含量比较丰富，而且比植物性食物中的钙更好消化吸收，利用率更高，所以建议多喝牛奶。”

直播活动后半场，还举行了“青年眼中的世界牛奶日”短视频征集活动颁奖仪式，中国乳制品工业协会公布视频征集活动获奖名单，100位大学生获得“世界牛奶日公益宣传大使”称号。活动现场还播放了来自南昌工学院陈敏希、沈阳药科大学张丹、中国地质大学武汉乔宇晗、中国民航大学张菁美制作的四个代表优秀作品。

多年来，伊利始终用高品质产品与消费者对话，而今越来越多年轻人用镜头给出了丰富多元的回答。虽然“青年眼中的世界牛奶日”短视频征集活动、世界牛奶日直播活动已落下帷幕，但伊利围绕“世界牛奶日”开展的一系列精彩活动仍在持续。

伊利方面介绍，在后续的活动中，将以直播形式带领消费者“云游”伊利智能工厂、智慧牧场、伊利乳文化博物馆等地，通过展现奶制品历史和当代乳品科技，推广饮奶习惯，倡导健康生活方式。本场直播中，伊利将携手知名营养专家，围绕健康中国、绿色发展等话题进行深入讨论，共同探索中国乳制品高质量发展路径。

为了让消费者更直观地近距离感受伊利品质，2022年“参观伊利”IP全新升级为伊利品质体验月，6月将联动伊利全国33家标杆工厂，开启“云游”打卡模式，来自伊利的专业向导们将带领神秘嘉宾，与消费者一同开启“了不起的品质之旅”，探秘黄金奶源地、智慧科技工厂，打卡中国乳都地标，从原奶、生产、运输多维度揭开伊利好牛奶的奥秘。

除了以上热门打卡点，被誉为“世界乳业硅谷”的伊利现代智慧健康谷即将迎来开园。它建设在敕勒川大草原之上，总建筑面积近一万四千平方米，被大青山、大小黑河包围，构建了“绿锦环城、通山连水”的城乡田园综合体。消费者可以游览液态奶单体工厂、奶粉数字化工厂，以及乳业全产业链创新研发平台——国家乳业技术创新中心。

从吸引百余所大学参与短视频共创，到联动行业协会开展系列科普，再到升级上线的云直播“品质之旅”，伊利丰富了公众对世界牛奶日的想象，再次引领行业为世界牛奶日的普及传播助力。刘春喜表示，作为行业龙头企业，伊利将持续开展一系列与消费者对话的科普、公益活动，传播健康生活理念，引领行业高质量发展，让世界共享健康。（王忻）