“世界乳业峰会”举行 伊利代表中国乳业出席

9月12日，由国际乳品联合会（IDF）主办的“2022世界乳业峰会”在印度新德里举行。伊利集团高级执行总裁张剑秋作为中国乳企代表，应邀发表了题为《引领绿色发展 共赴零碳未来》的视频演讲，并以“未来乳业二十五年”为主题与嘉宾展开讨论，分享中国乳业智慧，共商共议乳业未来发展。

峰会期间，年度全球乳业最具含金量的奖项IDF“乳品创新奖”正式揭晓，伊利“乳品企业食品安全风险分析模型构建和应用”获得“食品安全创新奖”，“伊利可以吸的奶酪”获得“新产品开发创新奖”，成为本次峰会全球荣膺“双冠”的乳企。

IDF是国际性乳业协会，在1903年第一届国际乳业大会上成立，服务全球乳业已有百余年历史。目前，IDF拥有43个成员国，其成员国牛奶产量占全球牛奶总产量的75%。IDF世界乳业峰会是世界最大的乳业行业盛会之一，被视为全球乳业发展的风向标。世界乳业峰会期间，颁发IDF“乳品创新奖”是世界乳业峰会的重要环节，该奖项旨在鼓励乳制品行业创新，是全球乳制品行业最具影响力和权威性的奖项，代表了年度行业发展的最高成就。

本届峰会以“乳制品促进营养与民生”为主题，吸引了来自世界各地的政府官员、企业高管、专家学者等逾千名代表出席，共商共议乳业可持续发展。本次参与世界乳业峰会，是伊利集团继2013日本横滨会议、2017英国贝尔法斯特会议、2018韩国大田会议之后，第四次受邀出席世界乳业峰会，并发表主旨演讲。在全球经济面临诸多不确定因素的背景下，伊利受邀分享企业发展之道和行业前瞻理念，对推动全球行业健康发展，提振行业信心具有积极意义。

以消费者为中心，推动行业创新发展

面对品质化、多元化、个性化的消费趋势，伊利始终以消费者为中心，持续进行创新探索，致力于打造满足全人群、全生命周期、全消费场景的健康产品。

食品安全是食品企业的生命线，关系到消费者舌尖上的安全。围绕全链条食品安全管理，伊利“食品安全风险分析模型”，将食品安全早期风险识别系统、三级食品安全风险监测体系以及阶梯式质量控制标准三项核心技术有机结合，突破了乳品行业长期存在的风险识别、监测和预警难题，实现从田间到餐桌全链条的食品安全风险隐患防控，确保食品安全和品质领先。目前“食品安全风险分析模型”已在伊利运行6年，实现质量管理标准达到世界一流水平，斩获IDF“食品安全创新奖”可谓实至名归。

伊利洞察儿童“吮吸母乳”的本能，创新产品配方和核心技术，将含有丰富营养的奶酪变为流动质地，全新的奶酪产品形式，推出“伊利可以吸的奶酪”，提升儿童食用奶酪体验，推出首年就获得数百万消费者的青睐，极大地带动了行业的创新发展，成功斩获IDF“新产品开发创新奖”。

此外，“伊利低温灭菌浓缩技术”和“伊利QQ星儿童精准营养创新”分别获得“可持续加工创新奖”和“消费者营养创新奖”提名。

引领绿色发展，共赴零碳未来

可持续发展、绿色转型已经成为全球共识。对于乳业未来发展趋势，张剑秋在演讲中表示：“面向未来，乳业要以绿色发展理念为引领，以数字化转型为抓手，打造零碳产品、构建零碳产业链、共创零碳未来，推动全球乳业可持续发展，为世界经济发展注入新动能。”

乳制品产业链条长，碳足迹覆盖种植、养殖、加工、物流、销售等众多环节，实现乳业碳中和，需要发挥龙头企业的引领作用，不断加强全产业链的绿色管理。迄今为止，伊利已连续12年开展碳盘查，成功打造零碳牛奶、零碳酸奶、零碳奶粉、零碳冰淇淋等多款零碳产品，运用数字化、智能化技术建设智慧牧场、零碳工厂，发起零碳联盟，发布零碳路线图，带动全产业链共赴零碳之约。7月12日，伊利现代智慧健康谷全球智能制造产业园正式投产，标志着中国零碳产城融合示范区投入运营。

在“未来乳业二十五年”对话中，张剑秋代表中国乳业发表了对乳业未来发展的看法：“未来，乳业将更健康、更绿色、更智慧，但归根结底，乳业作为根植自然、守护健康的民生产业，必须承担更多的社会责任，构建绿色发展模式，对人类可持续发展做出更大的贡献。”

近期伊利捷报频传。6月，在第15届全球乳业大会上，伊利斩获六项世界乳品创新奖，蝉联全球乳业第一；8月，伊利在Brand Finance“2022年全球最具价值乳品品牌10强”榜单中再度夺冠；同月，荷兰合作银行公布“2022年全球乳业20强”，伊利连续3年稳居“全球乳业五强”，连续9年保持“亚洲乳业第一”。无论是创新实力、品牌价值还是业绩表现，伊利乳业龙头地位愈加巩固，行业“一超多强”梯队加速分化。

对于伊利的创新发展，IDF中国国家委员会名誉主席宋昆冈表示：“我关注到荷兰合作银行刚刚公布的‘全球乳业20强’榜单，伊利稳居全球乳业5强、亚洲乳业第一，也是榜单中增速最快的企业。伊利的成功在于，坚持以消费者为中心，发挥全产业链竞争优势，持续引领行业发展趋势。此次斩获IDF乳品创新奖，是企业综合实力的体现，也展示了中国乳业高质量发展的最新成果。”