2022食品真实性技术与产业发展国际论坛在京举办

11月11日，2022食品真实性技术与产业发展国际论坛暨食品真实性技术国际联合研究中心年会在京举办。论坛由中轻检验认证有限公司、中国食品发酵工业研究院、国家市场监管技术创新中心（轻工消费品质量安全）主办，由食品真实性技术国际联合研究中心、中轻技术创新中心、国家食品质量检验检测中心、君乐宝奶业创新研究院共同承办，汇集了国内外高校、科研院所、行业协会、食品企业的专家学者、技术人员，旨在通过探讨食品真实性与溯源技术，推动食品安全监管制度和长效机制建设，打造高品质食品市场良性环境。

“食品真实性”是近年来国际社会上广受关注的热点。君乐宝乳业集团食品安全中心总监张耀广出席分论坛并作《食品真实性无损鉴别技术在乳品企业的应用》主题报告，表示食品真实品质认证是中国食品行业的“新天眼”。

在《食品真实性技术科学共识与产业高质量发展》嘉宾对话环节，君乐宝乳业集团营养研究院院长宁一冰表示，食品真实性认证从关注食品自身完整性和生产经营行为真实性出发，通过“海量样本数据对照”“主动市场抽检”等手段，构建食品大数据，实现食品生产和流通领域的可保障、可溯源、可监督，驱动食品产业高质量发展，落实食品质量强国战略。

品质追求离不开科技创新的支持，君乐宝将“创新”作为企业的核心战略，投资5个亿打造奶业创新研究院，从土壤研究、牧草种植、奶牛遗传与育种、乳品工艺技术到新产品开发全产业链进行研究，全面支撑君乐宝未来创新发展需要。立足君乐宝强大的产业模式、研发实力和创新基因。

坚持对品质的追求和对科技的深耕，才会赋予产品和企业长久的生命力。推动中国食品行业高质量发展，获得消费者信赖，实施国家食品安全战略是食品真实性技术国际联合研究中心与君乐宝共同的历史使命。未来，君乐宝将继续与众多科研机构、品质认证机构携手，通过先进科学检测和数据手段，为消费者带来更多、更优质的产品，推动中国乳业向着科学营养方向发展，为食品产业转型升级、稳定健康发展提供坚强有力的支撑。