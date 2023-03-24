如何通过饮食预防孩子感染甲流？营养师这样建议

每年春季是甲流的高发季节，最近一些地方出现了散发病例。儿童自身抵抗力较低，极易感染甲流。如何通过饮食增强儿童抵抗力预防甲流感染？孩子感染甲流后又该如何饮食？

天津医科大学第二医院主管营养师边姗姗在接受人民网记者采访时介绍，合理膳食能有效改善人体的营养状况，良好营养是保障机体免疫功能的物质基础，可以增强抵御病毒感染能力，对于缩短病程和改善预后也非常重要。

边姗姗表示，增加维生素摄入量可以提高免疫力，减少病毒感染的风险。建议每日摄入足够的水果和蔬菜，可以选择木瓜、百香果、芒果、柑橘类水果、西兰花、胡萝卜、深绿色蔬菜等富含维生素C、β胡萝卜素等有益营养素的食物。

“蛋白质是人体所需的重要营养素之一。”边姗姗介绍，有研究发现，蛋白质摄入量不足可能会影响免疫系统的功能，增加病毒感染的风险。“蛋白质对于儿童免疫系统的发育和功能非常重要。建议儿童多食用鱼、禽、蛋、瘦肉和大豆类制品等富含优质蛋白质的食物。”

“保持身体水分平衡也是预防甲流感染的重要措施之一。充足的水分可以帮助身体排出废物和毒素，喝水也可以保持口腔和鼻腔湿润，减少病毒侵入的机会。”边姗姗说。

边姗姗提示，要注意饮食卫生。勤洗手是预防传染病的有效方法之一。在制作食物之前和食用食物之前要洗手。此外，要注意食品安全，避免食用生的或未煮熟的食物，尤其是肉类和海鲜。

甲流是由甲型流感病毒感染引起的急性呼吸道传染病，会出现高热、食欲减退等症状。边姗姗表示，发热时身体水分消耗大，需要及时补充水分。做到少量多次、足量饮水，补充水分最好的方式是饮用白开水。同时，进食易消化的半流质食物或软食，如制作软烂的米粥、面条等；适量摄入肉、蛋、奶、大豆制品等富含优质蛋白质的食物，以帮助恢复身体免疫功能和细胞修复。此外，不要选用油炸食物和刺激性调味品。（视频制作：实习生杨依莎）