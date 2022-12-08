照顾好家中老人，提高免疫力必看的营养建议

人民网北京12月8日电 （记者乔业琼）随着奥密克戎病毒致病性的减弱、疫苗接种的普及、防控经验的积累，我国疫情防控面临新形势新任务。对于广大老年人来说，进一步提升健康意识和素养，尤其是提高自身免疫力显得尤为重要和迫切。如何增加营养、做好食养食补，从而增强免疫力、减少感染风险？人民网记者就此采访了中国营养学会注册营养师吴佳。

保证营养全面，每天吃五大类食物

吴佳建议，每天吃五大类食物。包括谷薯类、蔬菜水果类、奶豆类、鱼肉蛋类、油盐类，做到荤素搭配、粗细搭配、色彩搭配，保证营养全面充足。

摄入充足蛋白质。每天食用1个鸡蛋、300-400克奶、50克豆制品，鱼虾肉类150-200克。这不但能保证优质蛋白质的摄入，还能增加钙铁锌硒等营养素的摄入，对于维护身体功能、增强免疫和修复能力都很重要。

保证餐餐有蔬菜。每天吃新鲜蔬菜300-500克，推荐菠菜、油麦菜、小油菜、西蓝花、胡萝卜等深绿色或者橙红色的蔬菜，增加维生素和抗氧化物质的摄入。

保证天天有水果。每天新鲜水果100-200克，尤其推荐维生素C含量丰富的水果，比如猕猴桃、柑橘类、冬枣、山楂等。

吴佳表示，食物要充分加热煮熟煮透，杀灭病原体。饮食宜清淡，忌油腻，食物宜细软，便于咀嚼和消化。

喝足量水，增加对肠道有益的食物

吴佳提醒，要增加对肠道有益的食物。富含益生菌和益生元的食物，能调节肠道菌群和免疫功能，比如全谷物（燕麦、红豆、小米等）、薯类（红薯、土豆、紫薯等）、菌菇、酸奶等。

每天喝够水。许多老人家对口渴的感知比较弱，家人要提醒他们少量多次喝水。老年人每天至少饮水1200ml，白开水当然最好，淡茶水、少量加糖的银耳羹、少量加盐的鸡汤或肉汤等，也是不错的选择。

高龄老人和瘦弱老人怎么吃？

对于高龄老人和瘦弱老人，吴佳建议，一方面，要提供营养丰富而且容易消化吸收的食物，比如肉类、蛋类、奶制品等；另一方面，不要太限制他们的口味喜好，只要爱吃，能吃就是好的。

另外，需要在三餐基础上增加2-3次加餐，可选用牛奶、鸡蛋、面包、糕点、水果、杂粮羹、坚果糊等。

营养不良的老人怎么办？

那么，营养不良的老人如何保证营养？吴佳表示，可以在医生和临床营养师指导下，使用特医食品。

具体来说，标准整蛋白配方的特医食品适合大多数老年人的需要，氨基酸和短肽类的特医食品适合胃肠功能不全（如重症胰腺炎等）的老年人；高能量密度配方有利于实现老年人营养充足，不含乳糖的特医食品适合乳糖不耐受易出现腹泻的老年人。

吴佳说，可以每日口服营养补充能量400-600kcal，同时提供丰富的优质蛋白、微量营养素以及免疫增强的成分。