今日冬至 这样养生防病最有效

今日，我们迎来冬至节气。冬至后，白天慢慢变长，是阴阳转化的关键节气，古时冬至也喻意为新生命的开始。

河南中医药大学第一附属医院主任医师赵文霞在接受人民网记者采访时介绍，春夏养阳，秋冬养阴。冬至后养生原则就是要尽量减少阳气的消耗，保养精气，做到养精蓄锐，有益于防治疾病。

俗话说“三九补一冬，来年无病痛”。到了冬至这一天，进补的最佳时机就开始了，俗称为“补冬”。赵文霞说，饮食上要多进食一些有温补效应的食物，如牛肉、羊肉等。但万不可盲目“进补”，要结合自己的体质状态，达到平时适当的饮食习惯即可。同时，要注意固护阴津。冬季偏于干燥，室内暖气取暖，此时人的阴气也相对不足，容易出现口干、便秘等上火的症状，适当补充一些具有养阴效应的食物，如萝卜、白菜、梨，可以达到滋阴的效果。”

赵文霞表示，冬至养生也要重点养心。进入冬季，阳光减少，有些人便会显得意志消沉，对身边事物提不起兴趣，还伴有嗜睡、多吃、易怒、过敏等。有抑郁情绪的人可以在冬天坚持多晒天阳。同时注意生活起居，按时休息和睡眠，不熬夜。女性还可以用玫瑰花、厚朴花、佛手、白扁豆花泡茶饮用，调整气机。（视频制作：实习生刘心迪）