“网红”电解质消毒液真有杀菌功效吗

电解质消毒液的有效成分是次氯酸钠，它是由食盐水经电解后产生的。次氯酸钠是一种广谱消毒剂，也是84消毒液的主要成分，其可以“对付”几乎所有的细菌、真菌、病毒。

随着甲流进入高发季，许多人开始格外注意居家环境卫生，对门把手、扶手等重点部位定期进行清洁与消毒。

一款名为“电解质消毒液”的消毒用品，近来在一些社交平台上颇受追捧，成为继电解质水后，第二个在网上“走红”的电解质“家族”成员。

有网友称，电解质消毒液不含酒精，安全无毒，其不仅可以被用于日常生活中的清洁、除菌，而且还可以被用于除臭。

那么，什么是电解质消毒液？它真的能够起到消毒作用吗？该怎么正确使用此类消毒液？科技日报记者就此采访了相关专家。

电解质消毒液的主要制造原料是食盐水

提到电解质，人们往往最先想起的是电解质水。其实，电解质水中的电解质，与电解质消毒液中的电解质，都是一类物质。

电解质是一种在溶液中或者在熔融状态下自身能够导电的化合物。在日常生活中，常见的电解质有食用盐、味精、小苏打等。

“电解质消毒液并不神秘，它的主要制作原料就是食盐水。”清华大学化学系博士、科普作家孙亚飞向科技日报记者解释道。

在日常生活中，我们都知道，一定浓度的食盐水能够起到杀菌的作用，那么电解质消毒液和食盐水的杀菌机理一致吗？

对于食盐水来说，与其说它是“杀”死了细菌，不如说是“渴”死了它们。作为一种电解质，氯化钠（即食盐的主要成分）具有维持体液渗透压和水平衡的作用。当一些细菌遇到一定浓度的食盐水后，细菌细胞膜外钠离子浓度变得高于其细胞膜内钠离子浓度，为了维持细胞膜内外渗透压平衡，细胞内的水分会通过细胞膜流向细胞外，久而久之，细菌就会“脱水”而死。配制食盐水进行杀菌固然十分方便，但是这种方式对于诸如金黄色葡萄球菌等高度耐盐的细菌却是无效的。

与食盐水杀菌机理不同，电解质消毒液对细菌造成的是“化学伤害”。

“电解质消毒液的有效成分是次氯酸钠，它是由食盐水经电解后产生的。次氯酸钠是一种广谱消毒剂，也是84消毒液的主要成分，其可以‘对付’几乎所有的细菌、真菌、病毒。同时，这种以次氯酸钠为有效成分的消毒液还具有除臭、漂白等其他功能。”孙亚飞告诉记者，次氯酸钠能够破坏微生物的细胞结构，使其死亡或代谢紊乱；还可以使细菌中的蛋白质凝固，从而抑制细菌滋生。

用机器自制消毒液浓度可控性不高

记者注意到，还有一些商家推出了可以在家自制消毒液的“次氯酸钠自制消毒水生成器”，称只需往机器中加入一定浓度的食盐水，经过机器电解后，即可生成电解质消毒液用于消毒杀菌，且杀菌率达99%。

那么，这种机器靠谱吗？

“若按照一定的技术指标进行设计，这种机器可以保证制备出确定浓度的消毒液。”孙亚飞对记者说，“但是目前国家并没有相应的标准能够监管此类产品，所以此类机器制备出的消毒液浓度可控性不高。而只有浓度达标，才能达到杀菌的目的。”

记者经调查发现，在某电商平台上架的消毒水生成器商品介绍界面里，有的没有标注生成的消毒液的氯浓度，有的标注出的氯浓度是固定数值，有标注的则是氯浓度范围。

一款标注出氯浓度范围的消毒水生成器的商品说明显示，使用1克食用盐和50毫升自来水，电解1次，有效氯浓度约为200毫克/升；电解2次，有效氯浓度是250—300毫克/升；电解3次，有效氯浓度是300—500毫克/升。

为了确定消毒液氯含量标准值，在国家标准全文公开系统中，记者查阅了相关文件。现行的强制性国家标准《次氯酸钠发生器卫生要求》规定，对各类非清洁物体表面进行喷洒消毒的有效氯含量范围为400—700毫克/升，作用时间10分钟到30分钟；对各类清洁物体表面进行喷洒消毒的有效氯含量为250毫克/升，作用时间为10分钟到30分钟。对瓜果蔬菜进行消毒，需使用有效含氯量100毫克/升的消毒液，作用时间为20分钟；或使用有效氯含量200毫克/升的消毒液，作用时间为10分钟。

“由于上述机器制备出的消毒液浓度可控性不高，建议大家将这种消毒产品用在卫生间中，最好不要对手部、食物直接使用。”孙亚飞提醒道。