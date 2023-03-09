校园发生流感疫情时应采取终末消毒

近期，流感疫情引起社会广泛关注，如何在学校等人员密集场所开展消毒以预防流感？近日，北京市疾病预防控制中心专门制作并发布了集体单位消毒指南。

市疾控表示，流感是由流感病毒引起的一种急性呼吸道传染病，主要通过打喷嚏和咳嗽等飞沫传播，也可经口腔、鼻腔、眼睛等黏膜直接或间接接触传播。接触被病毒污染的物品也可引起感染。

学校和托幼机构属于人群密集场所，由流感病毒导致的集中发热疫情风险增加；发生疫情时，应首先采取终末消毒，同时加强日常消毒措施。

在校内，终末消毒的重点为发生聚集性疫情的班级的空气、课桌椅、床围栏、墙面、地面、门把手等物体表面及使用过的水杯、毛巾等物品。同一楼层有两个及以上班级发生疫情时，需同时对走廊的空气、墙面、地面、楼梯扶手、卫生间等进行消毒。日常以开窗通风为主；放学后可对教室课桌椅、门把手、水龙头等表面进行消毒。

关于常见污染对象的消毒方法，市疾控的指南提示，室内以开窗通风为主，保持室内空气流通。每日通风2～3次，每次不少于30分钟。通风条件不良时，可采用循环风式空气消毒机进行空气消毒，无人条件下，还可用紫外线对空气消毒。

地面、墙壁可采用喷洒消毒或擦拭消毒，使用有效氯浓度为500mg/L消毒液。关于配置消毒液的方法，指南提示：在配制浓度为500mg/L含氯消毒液时，取有效氯含量为5%的某含氯消毒液，配制时取1份消毒液，加入99份水。

喷洒消毒时以使物品表面全部润湿为度；擦拭消毒时，用抹布或拖布沾取上述消毒液后进行擦拭，消毒作用时间应不少于15分钟。

门把手、桌椅扶手、楼梯扶手、水龙头、饮水机把手等高频接触物体表面也是消毒的重点区域，应定期进行清洁消毒。消毒时可使用有效氯浓度为500mg/L消毒液，可进行浸泡、喷洒或擦拭消毒。作用时间同样为15分钟，然后用清水擦拭干净。

对于毛巾等织物，可配制浓度为250mg/L含氯消毒液。配制方法为，取有效氯含量为5%的某含氯消毒液，配制时取1份消毒液，加入199份水。将毛巾等织物浸在250mg/L的含氯消毒液内。浸泡15分钟，然后清洗，也可用流通蒸汽或煮沸消毒15分钟。

对于水杯等食品用具，先清除食物残渣，再煮沸或流通蒸汽消毒15分钟。也可用有效氯为250mg/L含氯消毒液进行浸泡，作用15分钟后，再用清水洗净。