“阳康”之后如何进行居家消毒？疾控专家提醒

“阳康”之后如何进行居家消毒？消毒重点有什么？如何正确使用酒精消毒？当前，不少市民已经从新冠感染中康复过来，大家十分关心居家消毒工作。昨日，北京青年报记者采访了北京市疾控中心副主任佟颖，为大家答疑解惑。

佟颖表示，新冠是呼吸道传染疾病，在家中首先要强调开窗通风，消毒是辅助措施，最主要是做好防护。新冠病毒主要通过空气、飞沫、气溶胶传播，也可以通过接触被污染物体表面而发生感染，做好个人防护、做好手卫生很重要，同时也要做好居家消毒。“阳康”之后，建议家里做一个彻底的消毒。手频繁接触的部位都是消毒的重点，比如门把手、水龙头、座机电话、桌面、卫生间等等。

消毒用品有哪些？如何科学配置？佟颖建议，应配备消毒剂，比如含氯消毒剂、季铵盐类消毒剂、手消毒剂等，或使用消毒湿巾(酒精或季铵盐)，以及准备好口罩、一次性手套等防护用品。消毒液要现用现配，以有效氯含量标识为5%的某含氯消毒剂为例：配制500mg/L时，取1份消毒剂加入99份水；配制1000mg/L时，取1份消毒剂加入49份水；配制2000mg/L时，取1份消毒剂加入24份水；配制5000mg/L时，取1份消毒剂加入9份水，混匀即可使用。

如何针对家中不同部位开展消毒？佟颖表示，桌、椅、门把手、水龙头等物体表面可用1000mg/L的含氯消毒液擦拭消毒，作用30分钟后用清水擦拭干净。手机、遥控器、鼠标等小件物品可用酒精湿巾擦拭消毒。地面和可能被污染的墙壁等表面可用1000mg/L的含氯消毒液擦拭或喷洒消毒，消毒作用时间不少于30分钟。

被唾液、痰液污染的表面随时消毒，消毒时使用1000mg/L含氯消毒液。如果是被呕吐物、排泄物等大量污染物污染，应使用一次性吸水材料(如纱布、抹布等)蘸取5000mg/L-10000mg/L含氯消毒液，将污染物小心移除，周边环境表面使用1000mg/L含氯消毒液擦拭消毒。

餐具建议先清洗后消毒，首选煮沸消毒15分钟，也可用500mg/L含氯消毒液浸泡15分钟后，再用清水洗净。衣服、被褥、毛巾等纺织品，可煮沸消毒15分钟，也可用1000mg/L的季铵盐类消毒剂或其他衣物消毒液浸泡30分钟后，按常规清洗。

拖布、抹布等卫生用具应专区专用，避免交叉。隔离人员和同住人员使用的抹布不交叉，卫生间和其他区域使用的抹布不交叉。使用后以1000mg/L的含氯消毒液进行浸泡消毒，作用30分钟后用清水冲洗干净，晾干存放。

针对常用的冰箱，在消毒前一定要将冰箱的电拔掉，可使用酒精擦拭，或者用含氯消毒剂擦拭。如果您认为冰箱里的食物可能受到污染，有两个选择，第一，经物表消毒之后将食物丢弃；第二，如果不想扔，加工时戴上手套和口罩，将食物彻底煮熟、煮透了之后再食用。

卫生间内，马桶坐垫及周边可用含有效氯1000mg/L-2000mg/L消毒液擦拭消毒；厕所门把手、水龙头等手经常接触的部位，可用含有效氯为1000mg/L消毒液擦拭消毒，作用30分钟后，用清水擦干净，加强卫生间排风。

生活垃圾如何处置？佟颖表示，按一般生活垃圾处理时，按照“先消毒，双套袋”的要求及时收集清理，清理前用含有效氯1000mg/L-2000mg/L的消毒液喷洒消毒至完全湿润，封好袋口后对垃圾袋表面进行喷洒消毒，再运送至垃圾投放点。此外，对于不适宜消毒处理的物品，如书籍等，可通过密闭封存、静置的方式进行处理。

佟颖提醒，消毒剂尤其是含氯消毒剂具有一定的刺激性，配制和使用时应注意个人防护，并防止溅到眼睛。同时消毒剂具有一定的腐蚀性，注意达到消毒时间后用清水擦拭，防止对物品造成损坏。消毒液使用前认真阅读消毒产品说明书，严格按照说明书规定的使用范围、使用方法、作用浓度、作用时间正确使用。

酒精喷雾只适合于小件物品的表面擦拭消毒，不能用酒精进行空气消毒，尤其是不能在密闭空间内喷洒，空气中乙醇浓度>3.3%会导致火灾甚至爆炸。有的人从外面回家之后，习惯拿酒精喷壶对着自己身上喷洒消毒，对于这种做法，佟颖表示，第一，酒精喷洒不安全，大范围喷容易引起爆炸、火灾。第二，酒精既使喷在了衣物上，量也不够，起不到消毒作用。外出回家后，把衣服脱下来挂在通风处即可。（记者 蒋若静）