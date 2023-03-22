发展辅助生殖技术，助力新人口政策实施

虽然目前市场需求旺盛，但是中国辅助生殖领域仍面临严峻挑战。为了更好地规范我国辅助生殖产业的发展，专家建议，我国要建立专业培训体系；同时要对辅助生殖产业加强监管和建立伦理监督机制。

相关研究和统计显示，生活方式改变、环境因素等导致不孕不育率出现上升趋势，我国已有近3%的婴儿通过辅助生殖技术降生。与此同时，生育困难群体面临着来自就医、经济、家庭和社会的多重压力。专家呼吁，应进一步完善辅助生殖配套政策法规体系，防止技术被滥用。

此前，国家医保局也表示，将逐步把适宜的分娩镇痛和辅助生殖技术项目纳入医保基金支付范围，并鼓励中医医院开设优生优育门诊，提供不孕不育诊疗服务。

我国辅助生殖行业将迎来市场扩容

“辅助生殖是指采用医疗辅助手段使不孕不育夫妇妊娠的技术，一般情况下包括人工授精、体外受精—胚胎移植及其衍生技术等。”南开大学药物化学生物学国家重点实验室研究员、天津市中心妇产科医院特聘教授帅领介绍，“我们熟悉的试管婴儿就是体外受精—胚胎移植技术的产物。”

人工授精是指用人工方式将精液注入女性体内以取代性交途径使其妊娠的一种方法。根据精液来源不同，分为丈夫精液人工授精（AIH）和供精人工授精（AID）。“目前，多地倡议捐精就是捐献给精子库，而后再通过人工授精方式进行辅助生殖。”帅领介绍。

体外受精—胚胎移植技术及其各种衍生技术是指从女性体内取出卵子，在器皿内培养后，加入经技术处理的精子，待卵子受精后，继续培养，到形成早期胚胎时，再转移到子宫内着床，发育成胎儿直至分娩的技术。

随着不孕不育率的升高、国家生育政策的支持、辅助生殖技术的推广等，近几年，我国辅助生殖行业逐步发展状大。2020年我国辅助生殖周期数达到130.3万个，同比增长17.49%。“我国辅助生殖服务周期数的持续上涨，也反映出我国居民对辅助生殖技术接受度的上涨，辅助生殖行业的市场需求逐渐得到开发和释放。”帅领分析道。

我国辅助生殖服务快速发展，已形成了比较完善的产业链：上游领域包括辅助生殖药物、检验试剂、器械供应商；中游为一些相关的互联网咨询平台；下游则是辅助生殖服务机构。辅助生殖行业的市场规模也不断提升，2020年我国辅助生殖市场规模达434.1亿元，同比上涨43.36%。

帅领表示，在政策、经济、社会等各方面因素的共同发力下，我国辅助生殖行业将迎来较大的市场扩容，我国辅助生殖行业的市场规模还将持续上涨。

试管婴儿技术已发展到第四代

“目前，体外受精—胚胎移植的成功率相比于人工授精高很多。”帅领说，以试管婴儿为代表的体外受精—胚胎移植技术目前已有四代。

第一代试管婴儿技术，也称体外受精和胚胎移植。该技术通过促排将女方卵子取出，同时取男方精液，在实验室环境下让精卵自然结合，不采取干预措施。“这是国内绝大部分生殖中心都能做的辅助生殖技术，也是目前周期数最多、使用次数最多的技术。”帅领介绍。

第二代试管婴儿技术为卵胞浆内单精子显微注射。帅领介绍：“第二代试管婴儿技术的主要特点是可以把单个精子放到卵细胞的胞浆内，从而使卵子受精。简单来说，就是如果取出的精子和卵子不能主动完成受精，那么，医生就要用‘第二代试管婴儿技术’帮它们一把。”

“不过需要强调的是，第二代试管婴儿技术并不是第一代试管婴儿技术的高级版，两者适合的患者不同而已。”帅领解释，第一代试管婴儿技术中精子和卵子的结合比较接近自然受孕。取出一个卵子，放入5000—20000个精子，优胜劣汰竞争后，最优秀的一个精子就与这个卵子结合形成受精卵，最终形成胚胎。但这个过程需要较多精子参与才能完成。而第二代试管婴儿技术仅需数枚精子，特别适合男性不育症患者采用。目前第二代试管婴儿技术所使用的精子也是经过层层筛选的，且第一代和第二代技术两者的成功率并无明显差别。

“第三代试管婴儿技术也称胚胎植入前遗传学诊断。”帅领介绍，其与第一代和第二代试管婴儿技术不同的是，在把胚胎放入子宫之前，医生们会对胚胎进行遗传学诊断，看看是否有染色体疾病。最后只选择把没有染色体遗传疾病的胚胎放进子宫里。

第三代试管婴儿技术又分为胚胎植入前遗传学筛查（PGS）和胚胎种植前基因诊断（PGD）。

PGS是在胚胎植入着床之前，对早期胚胎进行染色体数目和结构异常的检测，主要检测胚胎的23对染色体结构、数目，通过比对来分析胚胎是否有遗传物质异常；PGD是在精子卵子结合形成受精卵并发育成胚胎后，在其植入子宫前使用PGD技术对其进行基因检测。

“目前最新研究的第四代试管婴儿技术也称胚胞转移技术，主要针对高龄女性卵细胞老化的问题。”帅领介绍，胞浆里的遗传基因不到1%，主要携带基因的是卵子的细胞核。这项技术将高龄患者的卵细胞核取出，放置在年轻卵子的卵细胞质中进行培养，可大幅度改善卵子质量，解决卵子老化问题，极大地提高高龄患者的试管婴儿成功率。

“不过目前第四代试管婴儿技术还有很大的争议，暂时也没有在临床上推广。”帅领强调。

辅助生殖需加强监管并建立伦理监督机制

虽然目前市场需求旺盛，但是中国辅助生殖领域仍面临严峻挑战。

为了更好地规范我国辅助生殖产业的发展，帅领建议，首先我国要建立专业培训体系。生殖医学是近年来发展迅速的独立学科，包涵范围很广。将生殖医学纳入规范的两年至三年的专业培训体系，将能更好地推动生殖医学的持续、健康发展。

同时要对辅助生殖产业加强监管和建立伦理监督机制。人类生殖工程技术是一把双刃剑，在不断造福于人类的同时，也带来了许多伦理道德和社会法律问题。帅领举例说，如出生的试管婴儿，供精、供卵不是亲生父母，则要分别确定“生物学父母”和“法律父母”的权利和义务，以及婴儿未来的家庭关系、血缘关系和继承权问题。此外还有，冷冻胚胎的命运由谁决定？这些都应制定符合中国国情的伦理规范。