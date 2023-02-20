全国政协委员卢伟英：用心做好为患者圆梦的“卢妈妈”

日前，在海南省妇女儿童医学中心生殖医学中心的候诊大厅里，满是前来就诊的患者。首席专家卢伟英的诊室尤为忙碌，门口排满了人。

“环境污染、生活方式不良等原因，使这些年不孕不育的发病率越来越高了。作为长期从事这个领域的医生，我格外能理解病人们的痛苦，问得比较细，所以看诊时间经常比病人预计的要久一些。”卢伟英接诊完当天上午最后一个患者，已是下午两点。

成为妇产科和生殖医学科医生30多年来，卢伟英帮助无数患者圆了“父母梦”，被大家亲切地称为“卢妈妈”。当选为全国政协委员后，从“首席专家”到“新任委员”，卢伟英认真履职，建言献策，做足准备。

为了从源头上减少不孕症发病率，卢伟英从2018年开始，带领团队，走进中学和高职学校，为步入青春期的孩子们开设生殖健康科普公益讲座，介绍相关领域知识，引导孩子们建立正确的婚恋观与人生观。她和团队开展校园科普的足迹目前覆盖了海口、三亚、屯昌、五指山、陵水等省内多个市县。除了进校园开展讲座，卢伟英还大力发展网络科普视频，相关作品还曾获得2021年中国医师协会生殖医学分会的全国科普视频大赛二等奖。

卢伟英建议要进一步建立和完善青少年生殖健康宣传体系，引导青少年树立健康积极的婚恋观，提倡适龄婚育、优生优育、性别平等、责任共担的家庭观。举办生殖健康教育师资培训班，在试点学校成立生殖健康科普教育专班，由专班针对不同年龄青少年特点及需求制定授课计划，定期进行生殖健康科普知识竞赛，总结教学成果并推广。

卢伟英表示，我国目前育龄人口大多是独生子女一代，普遍晚婚晚育。随着育龄人口年龄增大，相关人群可能会面临更高的生育难度和不孕不育风险。因此，她认为应在提供更大范围生殖辅助技术服务方面，有更多作为。

“希望未来，生殖健康课程能够大大方方地走进各学校，同时通过国家、社会等各方面的共同努力，人们的生殖健康得到进一步保护，从而帮助更多家庭。”卢伟英说。