新华社北京12月31日电 题：转阴后为何咳嗽不止？新冠病毒是否攻击人体生殖系统？——国家卫健委组织权威专家解答防疫热点问题

新华社记者张泉、宋晨

很多新冠病毒感染者转阴后仍一直咳嗽，也有网民反映，感染后出现月经紊乱、子宫异常出血等情况。转阴后仍然咳嗽的原因是什么，该如何缓解？新冠病毒是否攻击人体生殖系统？国家卫生健康委组织权威专家作出回应。

“近期，大多数感染者表现为发热、咽痛、咳嗽等急性上呼吸道感染症状，很多人转阴后咳嗽仍会迁延较长时间。我们一般认为，超过三周以上的就是亚急性咳嗽，其中，最常见的是感染后咳嗽。”中日友好医院呼吸中心副主任林江涛说。

林江涛介绍，感染后咳嗽的成因，是上呼吸道感染时造成支气管黏膜的损伤或感觉神经裸露，从而对外界各种刺激的敏感性增高。因此，气温的降低、吸烟的烟雾、厨房油烟等物理和化学性刺激都有可能引起剧烈咳嗽。

“转阴后的咳嗽敏感性增高并不是感染，这个时候既不需要抗病毒，也不需要抗菌药物治疗，可以自行恢复。”林江涛说，感染后咳嗽的患者要避免各种对呼吸道的刺激性因素，如果症状重，影响到工作、学习和休息，可以到医院就诊，医生一般会对症采用止咳药物进行治疗，一些中成药的效果也非常理想。

“从中医角度讲，感染者转阴后处于外邪将尽未尽的状态，这时会出现一些肺的生理功能异常，从而导致咳嗽。”首都医科大学附属北京中医医院呼吸科主任医师祝勇介绍，可以根据患者具体情况，采取清肺或者润肺的治疗方法，会取得较好的效果。

有网民表示，感染新冠病毒后出现月经紊乱、子宫异常出血等情况，怀疑新冠病毒攻击人体生殖系统。对此，北京大学人民医院妇产科主任医师杨欣表示，目前还没有证据表明感染新冠病毒对生殖系统有影响。

“月经的调控，受大脑皮层、下丘脑和垂体、卵巢功能等影响，是一个严密的生殖内分泌轴。压力大、身体不适等众多外界影响都可能对月经产生影响。因此，感染者出现月经异常并不能表明是新冠病毒直接对生殖系统的作用。”杨欣说。