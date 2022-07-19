直播预告：试管婴儿是如何孕育的？权威专家带你了解全流程

试管婴儿是体外受精——胚胎移植技术的俗称，是指采用人工方法让卵细胞和精子在体外受精，并进行早期胚胎发育，然后移植到母体子宫内发育而诞生的婴儿。做试管婴儿需要哪些准备？胎儿是如何被孕育的？

7月20日16:30，北京大学第三医院生殖医学中心主任医师刘平将做客“人民好医生”客户端，为广大网友科普辅助生殖技术相关知识。

嘉宾简介

刘平，医学博士，北京大学第三医院生殖中心主任医师；中国大陆首例试管婴儿、首例冻融胚胎试管婴儿等技术的主要研制人员。现任中华医学会生殖医学分会副主任委员、实验室学组副组长，中国妇幼健康研究会内分泌专业委员会副主任委员，中国优生科学协会生殖医学与生殖伦理学分会副主任委员，北京医学会生殖医学分会副主委。

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