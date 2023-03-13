如何治疗和预防甲流（服务窗·科学防疫）

每年春季是甲流的高发季节，最近一些地方出现了散发病例。什么是甲流？有什么特点？如何治疗和预防？老年人和小孩需要注意什么？国家卫健委组织专家进行了解答。

“‘甲流’是甲型流感的简称，是由甲型流感病毒感染引起的急性呼吸道传染病。”北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强说，甲流主要通过空气飞沫传播。得了甲流主要症状为发烧、头痛、肌肉关节酸痛、周身不适，体温可达39—40摄氏度；也有一部分感染者会出现鼻咽喉肿痛、流鼻涕，个别感染者还会出现肠胃型感染，表现为上吐下泻；严重的可能会出现病毒性肺炎，有基础病的老年人感染后可能诱发基础病加重。

甲流与普通感冒有何不同？王贵强分析，甲流属于感染甲型流感病毒，传染性更强，而感冒是由其他一些病毒，比如鼻病毒、腺病毒等病毒感染引起，传染性小。甲流的症状更重，病程长，而感冒症状总体比较轻，病程更短，三五天就能好。从治疗方法看，治疗甲流可以使用抗病毒药物，治疗感冒一般不需要抗病毒治疗，对症治疗，多喝水，注意休息就可以康复。从预后和并发症来看，甲流危害性较大，如出现肺炎、诱发基础病加重、引发心脑血管疾病等，而感冒不会出现并发症。

一部分人感染甲流后症状比较重，是否正常？王贵强分析，既往每年都会有流感流行，很多人都感染过，身体存在一定免疫力，之后再次感染后症状就轻了。感染流感后，短时间内身体会产生抗体，形成一定的免疫屏障。新冠疫情三年来，绝大部分人防护做得好，没有感染甲流，都是甲流的易感染人群。

感染甲流后，什么情况下需要就医？首都医科大学附属北京朝阳医院副院长、北京市呼吸疾病研究所所长童朝晖提醒，如果体温超过39摄氏度，全身症状比较严重，比如发热、浑身酸痛和难受，甚至出现咳嗽、气短等情况，应该及时就医。

小孩子特别是婴儿感染甲流需要家长高度重视。首都医科大学附属北京儿童医院急诊科主任王荃说，对于儿童来说，流感的主要症状为呼吸道感染。但相比成年人，孩子是流感的脆弱人群，特别是2岁以下的孩子。如果孩子发烧超过3天，体温超过40摄氏度，出现呼吸困难、脸色苍白、抽风、精神萎靡，或者出现呕吐腹泻、尿量减少、哭的时候没有眼泪等脱水症状，都要及时去医院就诊。

“抗病毒药物应该在医生的指导下使用。”王贵强说，症状比较重的感染者、有重症高风险的高龄老人和有基础疾病的人群可以使用抗病毒药物治疗。抗病毒药物越早使用越好，在48小时内用上效果最好。抗病毒药物总体安全性很好，但也有一些不良反应的问题，比如1岁以下的婴幼儿是不能使用的。使用抗病毒药物之前，最好咨询医生。

如何预防甲流？童朝晖说，一方面，戴口罩，保持手卫生，注意社交距离，勤通风，是预防流感病毒有效手段。幼儿园、中小学校，如果班上有孩子发烧，建议让发烧的孩子回家休息，以免传染给其他孩子。另一方面，接种流感疫苗是最经济、最有效的预防手段。每年秋季是接种疫苗最佳时期。儿童尤其是3岁以下儿童和65岁以上的老年人是甲流的易感人群，应该积极接种疫苗预防感染。小学、托育机构的儿童，经常处于人员集中的环境中，更容易感染甲流，也应该接种疫苗。患有基础疾病的人感染后，可能会导致基础病加重，出现重症，也应该接种疫苗。

《 人民日报 》（ 2023年03月13日 13 版）