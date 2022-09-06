不只是痛风 高尿酸对肾的打击也很大

啤酒、海鲜、烤串……随着“痛风套餐”逐渐成为不少年轻人的标配饮食，我国高尿酸血症的发病也渐呈年轻化趋势，且患病人群也直线上升。大家都知道高尿酸可以诱发痛风，但它对肾脏的伤害也不可小觑。高尿酸血症可以说是被忽视的肾脏病“元凶”。

高尿酸人群已达1.2亿

据估算，我国高尿酸血症的患病人数达1.2亿人。脑力劳动者血尿酸水平高于体力劳动者，男性高于女性，肥胖高于体型正常人群。正常嘌呤饮食状态下，非同日2次空腹血尿酸水平男性大于420umol/L(7mg/dl)，女性大于360umol/L(6mg/dl)，就可以诊断为高尿酸血症。

高尿酸血症发生的原因可以是尿酸产生过多、尿酸排泄过低或二者同时并存。血尿酸的高低决定于尿酸产生和排泄之间的平衡。尿酸60%至70%经肾脏排泄，肾功能不全的患者因近端肾小管分泌尿酸减少，血尿酸可有一定程度升高。

高尿酸就是这样害了肾的

以往认为，长期高尿酸血症仅引起痛风。然而，越来越多的研究表明，高尿酸血症有多种危害，会大大增加罹患代谢综合征、2型糖尿病、高血压、心血管疾病、慢性肾脏疾病的风险。研究证实血尿酸每升高60umol/L，肾脏病风险即增加7%至11%，肾功能恶化的风险增加14%。高尿酸血症导致肾脏损伤有以下三个方面：

急性尿酸性肾病 短期内出现少尿、无尿，血肌酐升高和血尿酸迅速增高，尿中有结晶、血尿、白细胞尿；多为一过性肾功能损伤，如果得到恰当治疗肾功能可以恢复。

慢性尿酸性肾病 早期出现蛋白尿和镜下血尿，逐渐出现夜尿增多、尿比重下降。最终发展至慢性肾衰竭，需要血液透析治疗。

泌尿系统尿酸性结石 发生率是正常人的200倍，84%为单纯性尿酸结石，持续酸性尿使尿酸结石易于形成。可有肾绞痛、血尿、尿路感染的症状。

这种情况下

启动降高尿酸治疗

针对无症状的高尿酸血症，国内指南最新的建议是分层管理。当患者血尿酸水平大于540umol/L，或血尿酸高于480umol/L且有下列并发症之一：肾功能损害、尿酸性肾石病、脑卒中、冠心病、心功能不全、高血压、糖尿病、脂代谢异常、肥胖，建议开始降尿酸治疗。高尿酸血症的治疗分为改善生活方式和药物治疗：

改善生活方式是高尿酸血症治疗的基础。一方面要避免高嘌呤饮食：不喝肉汤，少吃海鲜、贝类、动物内脏、肥肉、干货（香菇、紫菜、海带等）、豆类（除黄豆外）、坚果等高嘌呤食物；不饮酒；戒烟；坚持运动，控制体重。另一方面，要积极治疗与血尿酸升高相关的代谢性危险因素，如高血压、高血糖、高血脂等。同时，避免应用使尿酸升高的药物，如噻嗪类利尿剂、皮质激素、他克莫司等。

在药物治疗方面，较常见的有用于碱化尿液的，如碳酸氢钠；抑制尿酸合成的药物，如别嘌呤醇、非布司他；抑制肾小管尿酸重吸收增加尿酸排泄的药物，如苯溴马隆、丙磺舒。必须提醒的是，不同的患者适合不同的药物，具体应用一定要遵医嘱。

文/薛宇

（北京老年医院）