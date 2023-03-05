不光看得见 还要看得清

本报电 （邱煜雯）“左眼的视力感觉比右眼还要好，看东西清楚了。”近日，84岁的韩先生在辽宁沈阳爱尔卓越眼科医院接受了屈光性白内障手术，术后左眼视力从原来的0.1提升到0.8。他也是全国首批接受全新一代TECNIS Toric II散光矫正型人工晶状体手术的患者之一。此次手术的成功开展，进一步丰富了白内障患者对人工晶状体的选择，并为合并角膜散光的白内障患者提供了更优质的一体化诊疗方案。

调查显示，41.8%的白内障患者有大于100度的角膜散光。《中国散光矫正型人工晶状体临床应用专家共识》中指出，我国白内障术前角膜散光的患者人群庞大，白内障术后散光残留问题，已成为当前影响患者视觉质量的主要因素之一。

此次接受手术的患者韩先生，左眼患有白内障同时伴有散光，视力仅为0.1，且角膜散光达到了300度。因患者有角膜散光，所以需要选择能够同时解决散光问题的人工晶体。综合患者需求，在进行详细全面的术前检查之后，沈阳爱尔卓越眼科医院院长张劲松教授带领医院白内障诊疗团队为其量身定制了手术方案。

一直以来，对术后旋转稳定性的担忧是人工晶状体散光矫正手术开展的难点。因此，此次采用的散光矫正型人工晶状体具有更加卓越的旋转稳定性，不但能显著降低白内障患者术后的残留散光度数，也可以更好地提高患者的裸眼远视力和脱镜率。“目前的白内障手术已经进入屈光性手术的时代，不仅为了防盲治盲，更是为了最大化提高术后的视觉质量，不仅要看得见，更要让患者看得清、看得持久舒适。”张劲松说。