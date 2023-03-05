程京代表：用心用情守护人民健康

“我最大的快乐，就是解除人们关于健康的困扰。”生物芯片刚刚兴起时，民建中央副主席、中国工程院院士、清华大学医学院讲席教授程京代表就进入了这个领域。20余年的时间，他带领生物芯片技术团队已创造了多个世界第一。程京团队自主研发的生物芯片及其配套试剂、仪器，广泛应用于遗传病、肿瘤、个体化用药、感染性疾病、生化多指标检测、大健康管理等领域。

从2013年开始，程京又多了一个新身份——全国人大代表。每年的全国两会，他都会带来高质量的建议，“我所在的领域是医疗卫生，所以我所有的建议都离不开人民健康、疾病的防诊治，近两年主要聚焦中医药发展，并结合健康中国建设提出建议。”

在调研过程中，程京代表了解到，随着经济社会发展、收入水平的提高，广大群众越来越重视疾病的预防。程京代表提出建议：建“治未病”国家体系，保人民健康和国家强盛。

在健康中国建设方面，程京代表建议要抓住“小”与“老”这“两头”：一方面，做好出生缺陷的基因筛查工作，把新生儿出生缺陷降到最低；另一方面，高标准建设国家实验室，加强老年人常见重大疾病的防治攻关及慢病管理，及早发现、及早干预、及早治疗。

“乡村振兴，健康先行。我们要大力提升农村基本医疗卫生水平。”今年两会，程京代表带来了这样一条建议。他认为，应重点关注农村医疗卫生薄弱问题，加大力度提升农村基本医疗卫生保障水平，立足村镇和社区，借助现代科技手段和人工智能辅助诊疗技术，改善农村医疗设施条件，使群众在基层就能把病看得准、治得好。

“我将在履职尽责中践行以人民为中心的发展思想，立足更精准更有效地预防疾病，用心用情守护人民健康。”程京代表表示。

《 人民日报 》（ 2023年03月05日 10 版）