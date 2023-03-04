亚丁湾西岸的中国白衣天使

3月1日，在吉布提首都吉布提市贝尔蒂耶医院，中国第21批援吉布提医疗队医生周瑞芳为当地患者进行眼部检查。

中国第21批援吉布提医疗队于2022年1月抵达位于非洲东北部亚丁湾西岸的吉布提，在首都吉布提市贝尔蒂耶医院开始为期15个月的援外医疗任务。截至2023年2月底，医疗队共完成门诊14658人次，急诊576人次，完成手术1168台。

新华社记者 韩旭 摄