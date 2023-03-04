人民网健康·生活
热词：滚动　疫情防控　生活宝典　大家谈　 养生课　 消费　食品　经济·科技·生态　文旅·体育　 人民投诉
人民网>>健康·生活

亚丁湾西岸的中国白衣天使

2023年03月04日09:15 来源：新华网

　　3月1日，在吉布提首都吉布提市贝尔蒂耶医院，中国第21批援吉布提医疗队医生周瑞芳为当地患者进行眼部检查。

　　中国第21批援吉布提医疗队于2022年1月抵达位于非洲东北部亚丁湾西岸的吉布提，在首都吉布提市贝尔蒂耶医院开始为期15个月的援外医疗任务。截至2023年2月底，医疗队共完成门诊14658人次，急诊576人次，完成手术1168台。

　　新华社记者 韩旭 摄

【1】【2】【3】【4】【5】【6】【7】【8】【9】【10】【11】
(责编：乔业琼、杨迪)


相关新闻


热门点击排行榜