北京连续五年未发生艾滋病母婴传播 乙肝母婴传播率低于1%

人民网北京3月2日电 （记者孙红丽）消除母婴传播是预防和减少儿童新发感染艾滋病、梅毒和乙肝的重要战略行动。

近日，北京市卫健委印发《北京市消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播行动计划实施方案》（以下简称《方案》）指出，2018-2022年，北京市连续五年未发生艾滋病母婴传播，先天梅毒发病率低于4/10万，乙肝母婴传播率低于1%，有效减少疾病代际传递。

根据《方案》，2023年，实现国家消除母婴传播指标要求，向国家提交消除评估申请。主要指标包括：艾滋病母婴传播率下降至2%以下；先天梅毒发病率下降至50/10万活产及以下；乙肝母婴传播率下降至1%及以下；孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率达到95%及以上；艾滋病、梅毒感染孕产妇及所生儿童治疗率达到95%及以上；乙肝感染孕产妇所生儿童乙肝免疫球蛋白及时接种率达到95%及以上，首剂乙肝疫苗及时接种率达到95%及以上。到2025年，完成国家消除评估，全市艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播各项工作措施持续稳定，维持消除水平。

另外，《方案》还要求，严格落实艾滋病、梅毒及乙肝防控政策措施，切实做好流动人口、青少年、育龄妇女、低收入人群等重点人群的健康教育和干预服务，减少新发感染。

引导新婚夫妇、备孕夫妻双方尽早接受检测，及早发现感染育龄妇女，及时提供干预措施，指导科学备孕。完善孕早期艾滋病、梅毒及乙肝检测服务流程，孕早期检测率保持85%以上。

积极推进现有艾滋病、梅毒及乙肝感染者权益保障政策落实，保护感染妇女及所生儿童合法权益，保护个人隐私。加强相关宣传教育，营造无歧视的医疗环境和社会氛围。