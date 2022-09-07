中国被世卫组织列为全球妇幼健康高绩效10个国家之一

人民网北京9月7日电 （记者乔业琼）中宣部今日举行“中国这十年”系列主题新闻发布会，介绍党的十八大以来卫生健康事业发展成就有关情况，并答记者问。

会上，国家卫生健康委员会人口监测与家庭发展司负责人杜希学介绍，孕产妇死亡率、婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡率是妇女儿童健康发展的核心指标，反映了一个国家或地区卫生健康事业的发展水平，也是衡量一个国家和地区社会经济发展水平的重要评价指标。

“2021年，全国孕产妇死亡率为16.1/10万，婴儿死亡率为5.0‰，5岁以下儿童死亡率为7.1‰，较2012年分别下降了34.3%、51.5%和46.2%。”杜希学说。

杜希学进一步说，从全球来看，当前我国孕产妇死亡率远低于中高收入国家43/10万的中位数水平，婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡率均低于中高收入国家9‰和11‰的平均水平。中国妇幼健康核心指标水平位居全球中高收入国家前列，被世界卫生组织列为全球妇幼健康高绩效的10个国家之一。

杜希学表示，进一步推进妇幼健康事业高质量发展的重要举措可以归纳为“两提升”、“两消除”、“一促进”。“两提升”即母婴安全行动提升计划和健康儿童行动提升计划,“两消除”将启动实施消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播行动计划和加速消除宫颈癌行动计划。“一促进”就是通过实施母乳喂养促进行动计划，促进婴幼儿良好的生长发育和母婴亲密关系形成。