普及科学孕产知识 促进妇女儿童健康

为聚焦孕产妇健康管理，提高孕产妇保健管理率，降低孕产妇围产儿的死亡率，普及科学备孕知识，人民健康于近日举办了《世界人口日·科学助力孕产家庭享受快乐孕育》主题活动。中国妇女发展基金会“幸福家庭健康管理促进计划-快乐孕育”孕期健康管理宣导项目相关负责人与行业专家参加活动。专家认为，积极关注普及科学备孕和优生优育相关知识，对于保障妇女儿童健康、促进家庭幸福具有重意义。

妇幼健康保障成效显著

母婴健康关系到民族兴旺、家庭幸福，当前，我国妇幼健康工作不断取得积极成效。

“目前，我国产妇健康率不断提升，婴幼儿死亡率逐年下降。这些成绩的取得，取决于我们始终秉持‘儿童优先、母亲安全’的理念，坚持保健和临床相结合、个体和群体相结合的妇幼健康发展方向。”中国疾病预防控制中心妇幼保健中心孕产保健部主任王爱玲介绍，在孕产妇健康方面，我国推行了母婴安全五项制度，包括妊娠风险评估和筛查制度、高危孕产妇专案管理制度、危重孕产妇救治制度、孕产妇死亡个案报告制度、重点地区约谈通报制度。此外，为进一步促进医疗服务的公平性和可及性，不断提升我国助产机构的医疗能力，国家卫生健康委妇幼健康司着力推进供给侧改革，深入开展了一系列妇幼健康能力提升项目，例如，连续实施了妇幼健康保障工程、妇幼保健机构能力建设项目，基层产科、新生儿科医师和儿童保健人才培训项目等。

母婴安全问题不容忽视

在新形势、新要求下，以高危妊娠为代表的母婴安全问题应引起社会各界的关注与重视。

“如何通过安全有效的干预手段，降低高危孕产妇的并发症风险，改善孕产结局，是母婴安全领域亟待解决的问题。”王爱玲说，“未来，我们还会继续巩固母婴安全五项制度，实施母婴安全行动提升计划，全面落实风险评估和筛查，强化高危孕产妇专案管理，开展母婴友好医院建设，保持适宜的生育间隔，积极倡导自然分娩，提供生育全周期的、全程的基本医疗保健服务，落实孕产妇健康管理，开展孕产妇的营养监测和心理咨询监测。”

“高龄孕妇也要快乐地享受孕期生活，积极调整情绪，主动学习更多关于高龄孕育生活管理的知识。”北京协和医院妇产科主任医师马良坤说，高龄孕妇务必要做到规律产检，及时排除由于年龄增长可能引发的血压、血糖、甲状腺等问题，还要了解高龄孕育可能会面临的胚胎停育、胎儿染色体异常、畸形、早产等风险。

“无痛分娩在医学上称为‘分娩镇痛’，其意义不仅在于‘无痛’，还可以提高产程的安全性，使产妇的医疗安全得到更有力的保障。”北京美中宜和北三环妇儿医院生殖中心主任陈新娜说，无痛分娩的应用是让难以忍受的宫缩疼痛尽量降低，并提高产妇生产的舒适性、安全性。

此外，她还建议夫妻双方从备孕阶段就要尽早学习与生育相关的科普知识，养成健康的生活方式。如果备孕一段时间（35岁以下一年不孕，35岁以上半年不孕）仍没有自然受孕，应尽快到有资质的生殖中心评估男女双方的生育力。无论是尝试自然受孕还是辅助生殖，都要始终保持健康生活方式。

社会合力护航妇幼健康

切实维护妇女儿童健康，需要社会各界力量的支持。中国妇女发展基金会合作发展办主任吴琼提出，为推动各地妇女儿童慈善事业的发展，中国妇女发展基金会积极开展了“母亲健康快车”“母亲水窖”“母亲邮包”等公益项目。2021年妇基会发起了“快乐孕育”公益项目，通过开展社区孕产妇家庭宣导活动，发放产后访视包、宣导资料等方式，向孕妈和新生儿家庭宣传普及母婴健康的相关知识，助力孕产妇家庭提高科学孕育的能力。

“今后，希望有更多的爱心企业加入到公益项目，共同倡导优生优育的理念，强化母婴健康管理，促进家庭幸福和谐，助力健康中国建设。”她说。

陈新娜介绍，针对孕产妇家庭，北京美中宜和北三环妇儿医院通过开展多种科普活动，帮助新手妈妈尽快了解备孕、孕期的各种知识，应对孕期中发生的各种问题；针对基层医务工作者，美中宜和围绕孕产期的保健知识、医患沟通、孕产妇健康服务和管理等开展培训，促进提升基层医务工作者的专业水平，为更多的孕产妇家庭提供科学孕育知识。