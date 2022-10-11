人类健康风险因素关联度重新量化

在英国《自然·医学》杂志10日发表的10篇论文合集中，科学家们提出了一种标准化方法，量化了风险因素（如吸烟和吃未加工红肉）与健康结果之间关联的证据强度。这一合集称为“IHME举证责任研究”，该项目已历经30年，此次公布的结果测试了评估证据的方法的效度，这些证据是关于吸烟、高血压和食用未加工红肉及蔬菜对健康影响的。

暴露于风险因素会影响患特定疾病的可能性，因此理解和量化风险对于筹划公共政策指导（例如指导公共卫生实践，并允许在临床和个人层面做出更明智的选择）十分重要。然而现有的方法可能是主观的，不同程度的不确定性围绕着证据强度的量化，影响了精准理解和明确传递信息。

美国华盛顿大学研究团队提出了验证风险函数（BPRF，一种元分析方法），用于对暴露于有害或保护性风险因素后的健康结果进行评估，可分别评估传统方法估计的风险升高或降低。这基于合并了研究间差异和研究设计偏差校正后的现有证据。BPRF可被解释为根据现有数据，暴露于某种生活方式因素可带来的最小水平的风险或保护。团队将BPRF分类成一个可判断的格式，使用五星打分，从一星（潜在无相关）到五星（极强相关）。

在4篇概念验证论文的第一篇中，研究人员揭示出受研究的36个健康结局中有29个与吸烟显著相关，其中有5个结局因与风险升高的相关程度被列为五星（例如肺癌与喉癌，以及外周动脉疾病）。

在另一项研究中，团队描述了高收缩压对缺血性心脏病的显著有害风险。例如，研究发现一个人的收缩压在107.5—165毫米汞柱之间时，其缺血性心脏病风险平均提高101.36%（相当于五星评分）。食用未加工红肉与缺血性心脏病风险升高的相关性被列为两星边界（弱至无证据），而食用蔬菜则与缺血性心脏病风险降低弱相关（两星）。

团队总结说，BPRF方法可与现有方法一并使用，为更好地开发临床和公共卫生指南提供信息，并且他们将随着新证据出现继续更新这些分析。

这些研究成果组成了特别合集《IHME举证责任研究》，其包括5篇研究论文、1篇社论、2篇新闻与观点文章、1篇全球视点和1篇观点文章。