患者宅在家 服务送上门

本报天津电 （记者武少民）打开天津市肿瘤医院互联网医院APP，点击就医服务，在线预约挂号……不到1分钟，家住天津市河西区的甲状腺癌症患者王某，就挂好了专家号。

成立两年多来，天津市肿瘤医院互联网医院不断创新服务模式，提高服务效率，通过互联网技术让优质医疗服务资源更好地服务患者，让数据多跑路，让百姓少跑腿，普惠百姓群众。

截至目前，检查、检验、在线预约等服务已经全面上线。“让广大肿瘤患者即使‘宅’在家，也能获得一站式、全流程的就医与健康管理服务。”天津市肿瘤医院院长、互联网医院院长郝继辉说。

在天津市肿瘤医院互联网医院，平均每天线上出诊医师达到300余名，并开设特色专科门诊，比如肺癌罕见病门诊、多原发和不明原发肿瘤门诊、年轻乳腺癌门诊等，为患者时刻在线问诊答疑。

为持续深化服务，惠及广大患者，医院探索将线上复诊药品、病案、诊断证明配送到家。仅在2022年，互联网医院便帮助超六成来院就诊外地肿瘤患者提供全国寄送服务，其中病案寄送突破5万件。此外，还开展线上护理咨询、居家护理、专病教育及护理科普创新服务模式，提供院前、院中、院后全程服务，其中肿瘤专科护理咨询超过4.5万人次。