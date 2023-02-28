推动中医药传承创新发展 更好增进人民群众健康福祉

本报北京2月27日电 国务院副总理孙春兰27日到中国中医科学院广安门医院调研中医药工作，了解中医药参与新冠疫情防治、中医重大疾病诊疗、特色技术推广、中药创新应用等情况，与医务人员深入交流，充分肯定医院坚持中医药传统与现代科技相结合，守正创新、深化改革，深入推进国家中医医学中心和区域医疗中心建设，为服务人民健康、推动中医药发展发挥了重要作用。她指出，近年来，中医药系统深入贯彻习近平总书记关于中医药工作的一系列重要指示精神，落实党中央、国务院决策部署和全国中医药大会精神，加强中医药服务体系、创新能力和人才队伍建设，促进优质中医药资源扩容和区域均衡布局，98%以上的社区卫生服务中心、乡镇卫生院能够提供中医药服务，有力保障了人民群众生命安全和身体健康。中医药独特优势在疫情防控中得到检验，筛选出“三药三方”等中药方药，建立中西医协作机制，形成了覆盖预防、治疗和康复全过程的中医诊疗规范，临床应用广泛、疗效确切，世界卫生组织充分肯定中医药救治的安全性、有效性。

孙春兰强调，当前疫情仍未结束，人民群众健康还面临多种疾病的挑战。要坚定中医药自信，总结中医药参与疫情防控的经验，充分发挥中医药在预防和治疗方面的独特优势，加强中医医院发热门诊哨点监测，进一步落实预防为主方针，普及中医药健康知识，增强群众保健意识和健康素养。要加强中医医院优势专科和特色专科建设，促进优质中医药资源下沉，推广中医适宜技术，提升城乡基层医疗机构中医药服务水平。要加强中医药人才培养，强化中医药科技攻关，以常见病、多发病、慢性病等疾病为突破口，深化中医药基础理论、诊疗规律、作用机理研究，提升中医临床和中药创新能力。各地各部门要关心关爱医务人员，落实薪酬待遇、职业发展等政策，优化人才成长和执业环境，营造尊医重卫的良好氛围。

《 人民日报 》（ 2023年02月28日 02 版）