高启强的护眼神器 骑车时戴上不干眼

《狂飙》的热播带动了不少网友深挖剧中细节的热情，可能有细心的观众发现，和高晓晨骑车拼狠斗快的高启强，却总是不忘在出发前放下头盔上的镜片。但“死都不怕”的他，这个细节是在保护眼睛吗？其实他这一动作，为他取胜提供了至关重要的技术支持，这就要从他的病根儿——干眼症讲起了。

相信很多人在看电视剧时都产生了和陈书婷类似的疑问：干眼症是什么绝症？

干眼症其实是一种十分常见的疾病，大约每三个国人中就有一人患有干眼症。

正常情况下，在眼球表面均匀地分布着一层由眼泪形成的薄膜，承担着屈光、润滑、免疫等关键作用。这层泪膜虽薄，但也可以根据成分分为三层：油脂、水、黏液。

当泪膜稳定性下降，不能为眼睛提供足够的润滑时就会发生干眼症，其原因可能包括激素变化、自身免疫性疾病或过敏性眼病等，但对于多数人来说，干眼症依其成因，可简单分为“分泌不足型”和“蒸发过强型”。如果眼睛没有产生足够的眼泪，就可能发生“分泌不足型”干眼症；而当睑板腺分泌的油脂不足时，则常发生“蒸发过强型”干眼症。

干眼症除了常令人感觉眼睛干涩外，有时还让人感觉眼睛刺痛、烧灼、瘙痒或异物感，也有人会抱怨眼睛里或眼周围有黏液，或者对光线敏感，甚至有人眼红、流泪不止、视力模糊或视疲劳。

为了缓解干眼的症状，除了剧中所提到的“点眼药水”之外，还应当在生活中多加注意，防止有风直吹眼睛。

虽然对多数人来说，在骑行过程中佩戴风镜、护目镜并非必需，但对于干眼症患者来说，防止骑行过程中风对眼睛的侵扰，能很大程度上缓解“迎风流泪”的症状。

所以如果你也恰好眼干，不妨在选购头盔时选择全盔、四分之三盔等有镜片的头盔，安全骑行不飙泪。

文/崔浩然（北京朝阳医院）