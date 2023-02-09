干眼症是“绝症”吗？眼科医生详解

在近日的热播剧《狂飙》剧情中，主角称自己得了“绝症”，而诊断书上赫然写着“干眼症”，幽默桥段一时引起很多网友热议。

干眼症真的是难以根治的“绝症”吗？在日常生活中，大家应该如何预防干眼症？首都医科大学附属北京朝阳医院眼科主任医师陶勇，为广大网友分享相关知识。

什么是干眼症？

“干眼症很难根治，只能靠日常保养加以改善，从这个意义上讲，干眼症确实可以称为‘绝症’。”陶勇表示。

那么，什么是干眼症？陶勇介绍，首先要了解眼睛是怎么样保持不干的。在眼球的表面，常年覆盖着一层薄薄的液体，叫做泪膜。大家平时眨眼就像是汽车雨刮器一样，均匀地在眼球表面刷一遍，分布泪膜来保持湿润。

“泪膜只有 A4 纸的1/10那么薄，构造非常精密，分为脂质层、水液层和黏蛋白层三层。最里面的黏蛋白层就像刷墙的腻子一样挂在眼球表面，水液层则均匀地附着在这层腻子表面。而脂质层则像一层油花盖住水液层，防止水分快速蒸发，这样就构成了稳定的泪膜。”陶勇说，这三层里面的任何一层出了问题，都会导致眼干。

诱发干眼症的因素有哪些？

陶勇说，诱发干眼症最常见的原因就是泪液分泌不足，或者睑板腺分泌的油脂不足，泪液蒸发太快。

“除了这类眼内的干扰因素以外，诱发干眼症还有一个重要原因就是昼夜颠倒。”陶勇说，人体生物钟默认白天工作，晚上休息。白天眼睛睁着，会分泌比较多的泪液，帮助湿润眼睛。而晚上睡觉的时候，眼睛闭着，泪液的分泌就会比较少，否则眼泪就打湿枕头了。而一旦长期昼夜颠倒，眼睛就不知道应该分泌多少泪液，就会出现功能紊乱，导致泪膜分泌失常，诱发干眼症。

滴眼药水能否治好干眼症？

“在干眼不太严重的时候，休息一下，滴一些人工泪液似乎又可以看清东西了，大家就容易掉以轻心。”陶勇强调，其实干眼症一旦发展到严重的程度，就会引发眼球疼痛，甚至前额胀痛，强光照射或者风吹的时候就会流泪不止。患者情绪非常焦躁，眼睛睁不开，什么都干不了。

陶勇总结，干眼症其实就是泪膜分泌功能紊乱的表现，外部手段只能帮助其逐渐恢复生理功能，所以一定要在早期引起重视，及时改掉坏习惯，必要时去正规医院检查，不要乱用眼药水，避免越来越严重。

最后，陶勇送上防治口诀：

干眼疼痛真可恨，昼夜颠倒是祸根。

网红药水不治本，杜绝熬夜戒辣辛。

少盯屏幕多闭眼，热敷按摩齐上阵。

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