久坐不动易引发泌尿系统疾病（名医讲堂）

正常尿液大多数为淡黄色液体，主要成分为水，约占尿液的96%，其他成分为尿素、尿酸、肌酐等含氮物。正常人每昼夜排出的尿量为1000—2000毫升左右。

膀胱位于骨盆内，是贮存尿液的器官，其容量为300—500毫升。膀胱容纳尿液的容量是有一定限度的。所谓憋尿，就是膀胱中容纳的尿液超过了膀胱本身的容量，却有意识地忍着不排。久坐不动长时间憋尿不利于健康，还会导致泌尿系统疾病。正常排尿不仅能排出身体内的代谢产物，而且对泌尿系统和泌尿道也有自净冲刷作用。

当膀胱内累积了200毫升尿液时，人体会开始有尿意，这时若没有排尿，膀胱还可以存留尿液，但是持续累积到500—600毫升时，膀胱就会出现过度膨胀，并且使控制排尿的肌肉膨胀，长期不及时排尿，膀胱就会超负荷工作，严重时会导致尿潴留而无法自主排尿。

当大量尿液贮存在膀胱时，沉淀浓缩，导致尿液中钙盐的饱和度增加，尿路结石的形成概率增加。憋尿时膀胱容积胀大，血管压迫，黏膜缺血，导致抵抗力降低。此时，细菌就会乘虚而入（泌尿道逆行感染），大肆生长繁殖，很容易引起尿道炎、膀胱炎等泌尿系统疾病。

尿液自输尿管排入膀胱内，有一个很好的“抗反流”生理解剖机制，输尿管是潜行“隧道式”穿入膀胱壁。但憋尿时由于膀胱内压力持续增大，甚至大于输尿管开口压力，会导致尿液“反流”。憋尿甚至还会诱发肾盂肾炎。尿潴留可使膀胱内压升高，尿液沿输尿管反流，造成肾盂积液，继之肾实质受压、缺血，甚至坏死。这就是反流性肾病。

憋尿还会引起生理和心理上的紧张。膀胱容量持续增大引起腹腔内压力增高，而使高血压患者血压升高；冠心病患者出现心律失常，甚至心绞痛。所以，憋尿对多数伴有高血压、冠心病、糖尿病等基础疾病的老年患者来说，更容易导致心源性猝死等严重后果。

如果老人长时间憋尿后突然排尿，由于膀胱快速排空，腹腔内压力下降，回心血量减缓，会令迷走神经兴奋，大脑供血不足，血压降低，心率减慢，甚至出现排尿性晕厥。憋尿后快速排尿，还会出现肉眼血尿。

（作者为上海市浦东新区周浦医院泌尿外科主任医师）

《 人民日报 》（ 2023年02月24日 19 版）