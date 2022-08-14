长期饮料当水喝引发尿毒症？专家辟谣

高温天气，很多人喜欢喝点饮品消除暑意，近日，一则长期饮料当水喝引发尿毒症的新闻受到网友关注。对此，在本期《1分钟养生课》中，湖南省人民医院肾内科一病区主任、主任医师陈愔音明确表示，喝饮品和尿毒症之间没有必然的因果关系。

陈愔音表示，尿毒症是指多种原因导致的肾脏损伤发展到一定程度以后，本该通过尿液排泄的代谢废物无法正常地通过尿液排出，而蓄积在体内所引发的一种疾病。

“尿毒症多由慢性肾炎、尿路结石、反复的尿路感染以及药物性的肾损伤等慢性的肾脏病迁延而来。”陈愔音说。

陈愔音强调，目前，导致尿毒症发生的最主要原因是“代谢性肾损伤因素”，包括高血压、高血糖、高尿酸、肥胖等。而饮品中含有大量的糖类、脂类以及磷酸盐，会加重代谢性疾病患者的血压、血糖、尿酸，以及体重控制的难度。

“预防尿毒症的发生最重要的是早期预防、早期控制、早期干预。”陈愔音建议，在生活中保持健康的生活方式，适度的运动，长期监控血压、血糖和体重，不滥用药物，及时体检，对于防止肾脏疾病、预防尿毒症的发生至关重要。

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