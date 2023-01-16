伤不起！憋尿的后果一起来看看

早上赖床不想起，憋会儿；工作太忙没空去厕所，憋会儿；这局游戏马上要赢了，憋会儿......一次憋尿是经历，经常憋尿就会危害健康。

“憋尿，是膀胱中储存的尿液超过了膀胱生理性容量，却有意识地忍而不排。”中南大学湘雅二医院泌尿外科副主任医师尹焯在接受人民网记者采访时介绍，膀胱的正常容量是350~500毫升。当膀胱中尿量达到350毫升时，人体就会有尿意；尿量超过500毫升，膀胱就会因尿液过度充盈导致膨胀、肌紧张，严重时可发生尿潴留。

尹焯表示，尿液属于人体的代谢物，当膀胱中尿液量达到生理容量时，就必须及时排出。憋尿会使膀胱容量增加，膀胱收缩能力下降，发生排尿困难。憋尿时膀胱容量急剧增加，膀 胱压力急剧增大，尿液排空后，膀胱内的压力瞬间回落，此时毛细血管内外会产生一定压力差，易造成毛细血管破裂出血，从而产生血尿。憋尿是尿路感染的重要原因，尤其是女性。另外，憋尿还会增加膀胱结石的发生，以及损伤肾脏功能等。同时，憋尿会使人体血压升高，尤其对心脑血管疾病患者来说非常危险，可引发心脑血管意外发生。

尹焯建议，无论是工作或学习，都应留有间隙稍做休息，避免憋尿，养成充分补水，定时排尿的习惯。（视频制作：实习生王奕科）