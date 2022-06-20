王建业：前列腺增生早期表现须重视

前列腺增生是中老年男性常见疾病之一，会引发中老年男性排尿障碍，为其生活带来诸多不便。为进一步关注中老年男性泌尿健康，帮助他们在日常生活中做好泌尿健康管理和防护，北京医院泌尿外科首席专家、国家老年医学中心主任王建业做客人民健康科普栏目，呼吁中老年男性须重视前列腺增生早期表现，在日常生活中应做到少饮酒、多喝水、定期排尿、不憋尿、不久坐。

“前列腺增生易发于中老年男性群体，是男性年龄增加导致雄性激素水平发生变化而引发的一种疾病。”王建业认为，中老年男性前列腺增生和老年人老花眼、耳背、白发、牙齿脱离等现象一样正常，其表现为前列腺增生后压迫尿道，致使尿道变细，从而出现排尿慢、尿急、尿不出、夜尿多等情况。

“前列腺增生早期常见的表现为起夜次数增加。正常人24小时排尿次数为8次或8次以内，但白天排尿次数也受摄水量、心情等因素影响，所以临床一般只关注患者夜尿次数是否增多。前列腺增生早中期时，多数患者会出现排尿困难、尿急、尿不净等情况。”王建业说，若膀胱内尿液长期无法排空则会引发感染，出现肾结石、反复血尿、肾盂积水等情况，影响肾脏功能。一些患者还会因为排尿困难而引发疝气。他呼吁，中老年男性要重视前列腺增生早期表现，避免一些并发症的出现。

“前列腺增生是人体老化的表现。如果已有排尿障碍症状，但不影响患者生活质量的，可以不采取治疗，只进行等待观察。如果已经影响到患者生活质量，应积极进行医疗干预。”王建业介绍说，前列腺增生治疗手段有等待观察、药物治疗和手术三大类。前列腺、尿道内都有平滑肌，可以通过药物松弛肌肉以缓解患者排尿困难、延长排尿间隔、改善尿急等情况；如果患者发展为中晚期则需要联合用药，在延缓前列腺增生速度的同时改善排尿问题；如果前列腺增生问题已经严重影响到了患者生活质量，就需要通过电切、离子、激光等手术方法来治疗。

对于中西医结合治疗前列腺增生的独特优势，王建业认为，中医对于前列腺增生有一套完整的理论，中医药的治疗效果也有其独特的一面。例如，一些前列腺增生合并前列腺炎症的患者，西医会运用中成药去治疗，这样既能解决患者排尿难题，还能缓解因炎症引发的部分症状。另外，一些患者在服用西药后，出现血压降低或多药共用后出现效果干扰、耐药性等情况，可以开具一些治养结合的中药，在缓解相关症状同时提高免疫力。中药在治疗前列腺增生时可与西药互为补充，中医药与西药联合治疗使患者获益更高。

“到一定年纪后要定期检查，确定前列腺增生分期，评估排尿影响程度，并筛查是否有前列腺癌或癌变风险。”王建业向中老年男性提出了四点建议：第一，尽量少饮酒、不饮酒。饮酒以后，前列腺会充血，会加剧前列腺增生问题。第二，定期排尿、不能憋尿。憋尿会增加膀胱负担，膀胱长期负重会失去代偿，引发不排尿情况。第三，多喝水，改变喝水习惯，减少晚上水分的摄入。不要久坐，要多活动。第四，保持心态平衡和健康的生活方式，合理膳食、适度运动。