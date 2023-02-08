科学家找到膀胱疼痛综合征新干预靶点

科技日报讯 （记者雍黎 通讯员赵江 李春梅）近日，陆军军医大学新桥医院泌尿外科团队为治疗间质性膀胱炎/膀胱疼痛综合征（IC/BPS）提供了一种新的干预靶点。该团队发现CXCL13/CXCR5轴在自身免疫膀胱炎和IC/BPS中激活，介导膀胱慢性炎症反应，使用TAK-779能阻断CXCL13/CXCR5轴的激活，可改善膀胱炎症反应。相关研究成果发表在《生化药理学》上。

IC/BPS是一种病因未明，以尿频、尿急、膀胱充盈后耻骨上区或盆腔疼痛而排尿后减轻为特征的临床综合症。IC/BPS严重影响患者的生活质量，患者常伴有工作效率降低、睡眠和性功能障碍，其中合并焦虑或抑郁的情况尤为常见。目前由于对IC/BPS病理生理了解尚不充分，大多数治疗方式均以控制症状、提高患者生活质量为目标，尚无特效药物。

该团队通过分析一个纳入了6例正常膀胱组织样本、5例非溃疡区域样本和5例溃疡区域的IC/BPS临床样本的基因测序发现CXCL13及其受体CXCR5在IC/BPS中明显升高，其中CXCL13是表达量最高的趋化因子。在后续的动物实验中，研究进一步发现CXCL13及其受体CXCR5表达在自身免疫膀胱炎中明显上调，并激活了NF-κB和JNK信号通路，导致炎症反应增强，组织损伤。随后使用TAK-779（CXCR5拮抗剂）阻断CXCL13/CXCR5轴的活化，显著阻断炎症因子和凋亡蛋白的表达，改善了膀胱组织的损伤和炎症反应。

该研究结果表明，膀胱持续迁延的免疫炎症反应增强和调控紊乱是IC/BPS病情迁延和持续恶化的重要原因。CXCL13/CXCR5轴过度激活可能是IC/BPS发病的重要环节。非肽类合成物TAK-779通过阻断CXCL13/CXCR5轴过度激活可降低IC/BPS炎症反应，这些发现为IC/BPS治疗提供了有前景的干预靶点和策略。