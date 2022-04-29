警惕“疫情流行已经结束”论调

近期，多国新冠肺炎确诊病例数和死亡病例数出现下降，并放宽防疫举措。有种论调据此妄称，海外新冠肺炎疫情已经结束，中国“动态清零”政策不合理。这种看法既不符合事实，也忽视了疫情在当下带来的诸多风险。疫情在全球远未结束，病毒仍在肆虐，要警惕这种错误论调带来的风险。

多国近来新冠肺炎确诊病例数和死亡病例数出现下降，一部分原因是随着疫苗接种率持续提升，公众免疫能力不断增强，但是更要看到，在防疫举措放宽的情况下，许多国家的新冠病毒检测量急剧减少。“不检测就当没有”是海外许多地方眼下的常态。

上周，各国向世卫组织报告的死亡病例数约15000例，是2020年3月以来的最低单周总数。但是，世卫组织表示，一个很重要的原因是许多国家减少了病毒检测量。世卫组织卫生紧急项目技术负责人玛丽亚·范凯尔克霍弗表示，她对世界各地报告的数据没有信心，因为有些国家的病毒检测策略发生重大变化。

美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇近日也发表言论，反对“疫情流行已经结束”的说法。他表示，即便有了疫苗和各种治疗方式，也不意味着疫情已经远去，美国必须避免住院人数再次激增，也要警惕可能出现的变异病毒。欧盟委员会主席冯德莱恩表示，新冠病毒变异毒株随时可能出现，并发生大面积传播，欧盟需要随时做好准备，采取应对措施。

值得关注的是，在“疫情流行已经结束”错误论调影响下，一些国家病毒检测数量持续减少正引发新的风险。

首先，病毒不会因为减少检测而消失，它仍在传播，仍在变异，仍在威胁着人们的生命安全和身体健康。其次，对于病毒的研究将因此变得越来越困难。世卫组织表示，收到的有关新冠病毒传播和基因测序的信息变得越来越少，使得科学界对新冠病毒的传播和进化模式的认知与研究受到影响。再次，“疫情流行已经结束”的错误论调，也让人们容易忽视新冠后遗症的存在和影响，忽视可能出现的“长期新冠”症状。有媒体近日报道称，美国30%的新冠患者出现了“长期新冠”症状。

种种事实表明，疫情流行仍未结束，其带来的挑战和威胁依然不容忽视。各国应继续加强疫苗接种，建立综合监测系统，保持对可能出现的变异毒株的警惕，并继续在全球范围内加强团结抗疫。（本文来源：经济日报-中国经济网 作者：郭 言）