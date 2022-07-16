精准高效筑牢防控屏障

近期，全球疫情持续反弹，我国外防输入压力不断增大。奥密克戎BA.5亚分支正成为全球主要流行毒株，并在我国引发本土聚集性疫情。针对严峻复杂的防控形势，我们要保持定力，全力筑牢防控屏障，以更加科学高效的举措，坚决遏制疫情蔓延。

筑牢疫情防控屏障，是高效统筹疫情防控和经济社会发展的必然要求。疫情防控关乎经济社会运行，与每个人的生活息息相关。从个人防疫到疾病救治，从应急管理到基层治理，疫情防控效果彰显制度优势。我国疫情防控实践证明，发挥制度优势，实现群防群控，是保证疫情防控大局稳定的根基。

筑牢疫情防控屏障，应以实事求是的态度面对疫情变化。从各国情况看，疫情防控是“逆水行舟、不进则退”。解答疫情防控这道“综合题”，既要科学研判、强化执行、积极应对，也要防微杜渐、防患于未然。任何防控松懈和“层层加码”的倾向，对疫情防控大局都是危险的、不合实际的。

目前，国务院联防联控机制综合组整治“层层加码”问题专班的12个成员单位，通过门户网站、投诉举报电话等方式，建立了问题线索收集渠道。在国家卫健委网站开通的“落实疫情防控‘九不准’公众留言板”里，反映比较集中的问题包括随意将限制出行的范围由中高风险地区扩大到其他地区；对来自低风险地区人员采取强制劝返、隔离等限制措施；随意关闭低风险地区保障正常生产生活的场所等。这说明，筑牢疫情防控屏障，仍要在科学、精准、高效上下功夫，切实维护公众利益。

在此前“人防+技防”基础上，筑牢防控屏障还要聚焦薄弱环节和风险隐患，加强日常排查和调查分析，及时查漏补缺，优化工作流程，确保管控政策落地、落实、落细；要加强信息发布，主动回应社会关切，最大程度凝聚各方共识；继续提醒公众积极参与疫苗接种，做好个人防疫。

坚持就是胜利。各地区各部门要以“时时放心不下”的责任感，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，一刻不放松、一丝不马虎，时刻绷紧疫情防控这根弦。