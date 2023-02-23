国家卫健委：我国取得疫情防控重大决定性胜利

人民网北京2月23日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，并回答记者提问。

会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，近期，各地疫情呈局部零星散发状态，防控形势总体向好，平稳进入“乙类乙管”常态化防控阶段。

“3年多来，我们始终坚持因时因势优化调整防控政策措施，高效统筹疫情防控和经济社会发展，成功避免了致病力较强、致死率较高的病毒株的广泛流行，有效保护了人民群众生命安全和身体健康。经过全党全国各族人民的同心抗疫，我国取得疫情防控重大决定性胜利。”米锋表示。

米锋强调，当前，全球疫情仍在流行，病毒还在不断变异。要围绕“保健康、防重症”，压实“四方责任”，盯紧关键环节，继续完善“乙类乙管”各项措施，进一步提升常态化防控和应急处置能力。

他说，要加强疫情监测和常态化预警，密切跟踪研究病毒变异和传播情况，提升疫情早发现、早处置和应急响应能力。优化分级诊疗机制，提升医疗救治能力。持续做好养老院、社会福利院、托幼机构、学校等疫情防控，强化老年人、儿童等重点人群健康服务。加快推进新冠疫苗接种，提升群众防病意识，筑牢疫情防控的社会大防线。