饮酒导致精子质量下降 或与肠道菌群有关

2月19日，科技日报记者从陆军军医大学新桥医院获悉，该院泌尿外科团队近日在国际期刊《微生物学前沿》发表了一项研究成果，该研究首次深入探讨了肠道菌群及其代谢物介导慢性饮酒所致精子质量下降的机制。

已有研究表明，酒精暴露会损害肠道菌群，同时高浓度的酒精暴露会损害小鼠的精子。然而，肠道菌群是否参与酒精对精子质量损害的机制尚不清楚。该研究评估了慢性饮酒对精子质量的影响，并探讨了肠道菌群是否参与了这一过程。

该团队首先通过让雄性小鼠自由摄取10%酒精，持续10周时间构建慢性饮酒小鼠模型，然后分别收集慢性饮酒组和对照组雄性小鼠的粪便微生物，并通过灌胃把慢性饮酒组和对照组雄性小鼠粪便中提取的菌群悬液分别移植到两组正常小鼠肠道内构建粪便微生物移植组，持续10周。随后，该团队采集了每组小鼠粪便、睾丸和血液样本。该团队使用精液分析系统检测小鼠精子质量；16SrDNA测序和非靶向代谢组学评估肠道微生物群及其代谢产物情况；细胞因子芯片检测评估小鼠血液和睾丸细胞炎性因子情况；RNA测序检测小鼠睾丸基因表达情况；小动物超声评估睾丸血流情况。

该研究结果表明，慢性饮酒引起的肠道菌群失调可能是导致精子质量下降的重要因素。慢性饮酒可引起肠道微生态失调，进而导致代谢紊乱、血清内毒素和炎症细胞因子水平升高、睾丸炎症、相关基因表达异常，最终导致精子质量受损。这些发现对男性不育症的治疗具有潜在意义。