“细胞食物”揭示T细胞代谢途径

美国密歇根大学罗杰尔癌症中心最新研究发现，一种特定类型的T细胞功能的代谢途径与之前认为的不同。这一发现背后的关键方法发表在最新一期《科学·免疫学》杂志上。

T细胞是适应性免疫反应的关键角色，可预防感染和癌症。代谢途径产生它们开展工作所需的能量和构建块。T细胞的特殊身份和功能是由代谢途径决定的，所以每种类型的T细胞的内部运作都是不同的。

研究人员开发了一种“细胞食物”，用于在培养物中培养T细胞，其外观和行为都类似于生物体中的T细胞。

该实验室此前研究证实，细胞在生物体内通过新陈代谢产生能量的方式，与该领域之前在实验室模拟新陈代谢的方式有很大不同。

这一新方法使研究人员能在实验室中观察不同的代谢程序是如何调节T细胞持久性的。T细胞持久性太高可能会导致自身免疫，或者可理解为免疫系统“曲解”和攻击健康细胞，而缺乏持久性则意味着免疫系统被削弱。

研究团队专注于一种名为T_H17的特定类型的T细胞，这种细胞在人体对病原体的免疫反应中发挥作用。由于T_H17细胞可有不同的代谢途径，它们有能力承担与自身免疫和免疫抑制相关的其他类型的T细胞的特性。目前，研究人员正在致力于了解导致T_H17细胞从抵抗感染的细胞转变为促进自身免疫的细胞的潜在机制。最终，他们希望以这些途径为目标逆转疾病。

研究人员表示，T细胞在保护人体免受感染和癌症等各种疾病的侵害方面发挥着至关重要的作用。然而，如果过度活跃，这些同样的属性可能会导致自身免疫并对人体造成伤害。更详细地了解T细胞“吃”什么，以及如何促进其新陈代谢，对于在不破坏免疫平衡的情况下利用免疫系统的力量提供了重要途径。