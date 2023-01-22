中国科大揭示光感知调控血糖代谢的神经机制

北京时间1月20日零点，中国科学技术大学生命科学与医学部薛天教授研究团队在《细胞》在线发表研究成果——揭示光感知调控血糖代谢的神经机制。

光是一切生命产生的源动力，也是生命体最重要的感知觉输入之一。同时，生命体根据外界环境条件控制体内营养物质的代谢平衡是生存的必需，而代谢紊乱会产生严重疾病，哺乳动物已经进化出了精确和复杂的调控网络用于持续动态调控血糖代谢。

大量公共卫生调查显示，夜间过多光源暴露显著增加肥胖和糖尿病等代谢疾病风险。那么，光作为最重要的外部环境因素，其是否直接调控血糖代谢？其中涉及哪类感光的细胞、何种神经环路以及外周靶器官，这些方面的问题一直没有得到解答。

薛天教授研究团队所做的工作发现了光直接通过激活视网膜上特殊的感光细胞，经视神经至下丘脑和延髓的系列神经核团传递信号，最终通过交感神经作用于外周的棕色脂肪组织，直接压抑了机体的血糖代谢能力。

值得一提的是，这项工作不但在小鼠动物模型上系统回答了光调节血糖代谢的生物学机理，在人体试验上也发现了同样的现象，显示光调节血糖代谢可能广泛存在于哺乳动物界。

中国科大生命科学与医学部博士后孟建军和博士生沈嘉伟为论文共同第一作者，薛天教授为该论文的通讯作者。

这项光调节血糖代谢的机制研究，提示现代人应该关注光线环境的健康，针对夜间光污染造成的罹患代谢疾病风险提高，应该考虑生活环境中夜间人造光线的波长、强度和暴露时长。这项工作发现的感光细胞、神经环路和外周靶器官可为将来干预此过程提供潜在靶点。

《细胞》杂志审稿人称：“该工作是糖代谢领域的一个重要发现，同时也是一项非常有趣、新颖、前沿和优秀的工作。”(记者 吴兰)