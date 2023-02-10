积极促进健康老龄化（无影灯）

春节前夕，习近平总书记通过视频连线看望慰问基层干部群众时指出：“尊老爱老是中华民族的优良传统和美德。一个社会幸福不幸福，很重要的是看老年人幸福不幸福。”

人口老龄化是社会发展的重要趋势，是人类文明进步的重要体现，也是我国今后较长一个时期的基本国情。让老年人拥有一个幸福的晚年，必须把健康老龄化摆在突出位置。调查显示，我国老年人整体健康状况不容乐观，给家庭和社会带来沉重的照护负担。健康是保障老年人独立自主和参与社会的基础，健康状况是衡量老年人晚年生活是否幸福的重要指标。因此，促进健康老龄化，是积极应对人口老龄化最核心的问题，也是积极应对人口老龄化的长久之计。

促进健康老龄化，需要完善老年健康服务体系。要以满足老年人的健康需求为导向，大力发展老年健康事业，着力构建包括健康教育、预防保健、疾病诊治、康复护理、长期照护、安宁疗护在内的老年健康服务体系，为老年人提供优质高效的整合型医疗卫生服务。推进二级及以上综合性医院设立老年医学科，鼓励支持通过新建改扩建、转型发展，加强老年医院、康复医院、护理院建设。提高老年人家庭医生签约服务覆盖率，扩大医联体提供家庭病床、上门巡诊等居家医疗服务，推动医疗服务向居家社区延伸，发展“互联网+照护服务”，完善从专业机构到社区、家庭的长期照护服务模式。发挥中医药在健康管理、疾病预防和治疗康复方面的作用，让更多老年人方便看中医、看上好中医。

促进健康老龄化，需要优化老年人的居住环境。一项调查显示，跌倒成为我国65岁以上老年人因伤致死的首位原因。平均每10位老人，就有3至4人发生过跌倒，其中一半以上跌倒事件发生在家里，最常见的场景是在浴室、上厕所和起身下蹲。因此，要加快社区和居家的适老化改造，为老年人提供舒适安全的居住环境。尤其是要化解独居、空巢、留守、失能、重残等特殊困难老年人的居家养老安全风险，加快居家环境的适老化改造。例如，地面进行防滑处理、床边加装护栏把手、厕所和浴室安装扶手……这些防护措施，可以有效降低老年人跌倒风险。

促进健康老龄化，需要加快老龄产业发展。在老龄健康领域，现有服务和产品单一，难以满足老年人多层次、多样化需求。要推动老龄事业和产业高质量发展，激活老年用品和服务市场。深入挖掘老年人的真实需求，积极开发相适应的产业、产品和服务，不断提升产品和服务的适老化水平，让老年人的需求得到充分满足。引导和支持社会力量和民间资本进入老龄产业，促进养老服务与教育培训、健康、体育、文化、旅游等产业融合发展。鼓励发展具有比较优势的老龄特色产业，打造具有示范带动效应的老龄产业品牌。调动社会力量的积极性和创造性，有效扩大医养结合服务供给，推动医养结合服务多元化发展。

健康是人民幸福生活最重要的指标。实践证明，健康老龄化，是积极应对人口老龄化成本最低、效益最好的手段和途径。做好新时代老龄工作，必须把积极老龄观、健康老龄化理念融入经济社会发展全过程，营造有利于老年健康的社会支持和生活环境，延长健康预期寿命，维护健康功能，提高健康水平，全方位改善老年人生活品质，让老年人安享健康幸福的晚年。

《 人民日报 》（ 2023年02月10日 19 版）