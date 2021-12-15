国家食品安全风险评估中心推出诺如病毒快检试剂盒 应用于北京冬奥会测试赛

人民网北京12月14日电 （记者乔业琼）据国家食品安全风险评估中心消息，国家食品安全风险评估中心承担的国家重点研发计划-科技冬奥-“冬奥会食品供应链有害因子智能化快筛技术和预测预警技术研究”项目研制出诺如病毒快检试剂盒。

2022年北京冬奥会测试赛正在如火如荼的进行，由于奥运会涉及国家（地区）多，且运动员等对食品安全的要求更高，除了要建立健全食品安全相关法律法规和构建食品安全监管机制之外，更要加强新技术的应用与转化，提高对风险结果的应对能力。秋冬季节是我国诺如病毒食源性疾病暴发的高发期，快速准确的识别可疑食品，及时进行风险预警是北京冬奥会组委会重点关注的食品安全问题。

据悉，与食品安全国家标准的12小时检验周期相比，该中心研发的诺如病毒快检试剂盒可在4小时内完成食品和水源中诺如病毒的检测，腹泻粪便则在30分钟内完成检测，且不需要复杂的仪器设备，非常适合现场的检测，该试剂盒已经在三个赛区食品供应商完成测试。目前张家口赛区已经采用此产品对供餐食品进行常规检验。