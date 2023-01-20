警惕！这些“变懒”可能与抑郁症相关

近些年来，人们对于抑郁症的了解越来越多，但对于抑郁症的症状表现，大家有时还存在一些误解。有人认为，患了抑郁症的人会“变懒”，那么，真的是这样吗？

“抑郁症是会使人‘变懒’，但这种‘变懒’不同于一般的‘懒惰’。”哈尔滨市第一专科医院五疗科主任蔡英杰在接受人民网记者采访时表示，这种“变懒”是指，抑郁症所表现出来的情绪持续低落，缺乏动力，对过往喜欢的事情不再感到快乐等症状。如果说普通的“懒惰”是“我想一整天都赖在床上睡懒觉。”那么，抑郁症的“变懒”则是“我能做的只是躺在床上，因为我讨厌我的生活。”

蔡英杰表示，抑郁症常常被称为“心灵感冒”，意思是抑郁症像伤风感冒一样常见，人的一生中每个阶段都有可能患上抑郁症。抑郁症分为轻度抑郁、中度抑郁、重度抑郁。有的抑郁症伴有明显的躯体症状；有的抑郁症伴有精神病症状；还有一种隐性抑郁症，能继续工作生活，不了解的人是完全看不出来的。

“不是所有抑郁症患者都会‘变懒’。‘变懒’一般出现在部分伴有躯体症状的中重度抑郁症患者中。患者常表现为兴趣减退、快感缺失、思维迟缓、言语减少、精力下降、活动减少等，严重的日常小事难以决定，生活懒得料理，吃饭都觉得累。”蔡英杰说。

蔡英杰提示，抑郁症患者家属们不要因为不了解抑郁症的特点，误以为患者是性格懒惰而加以责怪。处于抑郁状态的人并不是真的懒惰了，这些症状可以通过抗抑郁药物治疗、认知行为治疗等，得到有效改善。另外，对于日常生活中一些不明原因的“变懒”，大家要保持警惕。如果发觉在“变懒”以外还有情绪等方面的异常表现，建议尽快到精神心理科门诊就诊。（视频制作：实习生王奕科）